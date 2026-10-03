Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Краснодара начала проверку по факту избиения продавщицы магазина

Полиция Краснодара начала проверку после конфликта между продавщицей и посетителем магазина на улице Герцена. 37-летняя женщина заявила, что мужчина избил ее после словесной перепалки, сообщили в УМВД по городу.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 2 октября в Прикубанском округе. На записи камеры видеонаблюдения видно, как мужчина хватает продавщицу за руки, валит ее на пол и наносит удары.

По словам женщины, посетитель был пьян, оскорблял ее, а после просьбы покинуть магазин напал. Она успела нажать тревожную кнопку и обратилась в полицию.

По данным УМВД, конфликт между работницей магазина и посетителем перерос в драку, в ходе которой оба участника нанесли друг другу многочисленные удары. Личность мужчины устанавливается.

По окончании проверки полиция примет процессуальное решение. Действиям участников конфликта дадут правовую оценку.

Анна Гречко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд