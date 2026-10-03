Полиция Краснодара начала проверку по факту избиения продавщицы магазина

Полиция Краснодара начала проверку после конфликта между продавщицей и посетителем магазина на улице Герцена. 37-летняя женщина заявила, что мужчина избил ее после словесной перепалки, сообщили в УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 2 октября в Прикубанском округе. На записи камеры видеонаблюдения видно, как мужчина хватает продавщицу за руки, валит ее на пол и наносит удары.

По словам женщины, посетитель был пьян, оскорблял ее, а после просьбы покинуть магазин напал. Она успела нажать тревожную кнопку и обратилась в полицию.

По данным УМВД, конфликт между работницей магазина и посетителем перерос в драку, в ходе которой оба участника нанесли друг другу многочисленные удары. Личность мужчины устанавливается.

По окончании проверки полиция примет процессуальное решение. Действиям участников конфликта дадут правовую оценку.

Анна Гречко