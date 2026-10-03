В Анапе 11 тысяч заявок на газификацию остаются в работе

В Анапе в рамках новой пятилетней программы газификации и догазификации до 2030 года в работе находятся около 11 тыс. заявок жителей на подключение к газу. Всего за предыдущую пятилетку от анапчан поступило около 13 тыс. заявок, сети уже подведены к границам порядка 10 тыс. домовладений, около 7 тыс. подключены, сообщила в своем Telegram-канале мэр Светлана Маслова.

За прошедшие пять лет в Анапе построили объекты и сети для новых потребителей, а также завершили строительство межпоселкового газопровода Анапа—Гостагаевская протяженностью 18 км. Продолжается строительство газопровода Верхнее Джемете—Анапа.

До 2030 года планируется дальнейшее расширение газовой инфраструктуры и реализация технически сложного проекта газопровода Супсех—Варваровка—Сукко. Новые объекты должны повысить надежность газоснабжения, стабилизировать давление в зимний период и обеспечить возможность подключения новых потребителей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 1 октября розничные цены на природный газ для населения Краснодарского края вырастут примерно на 10%. В отдельных территориях одновременно изменятся цены на сжиженный газ — максимальный рост по отдельным видам поставки составит 14,4%.

Анна Гречко