На Кубани выявили более 1,2 тысячи незаконных подключений к ливневкам

В Краснодарском крае выявили более 1,2 тыс. незаконных подключений бытовой канализации к системе ливневого водоотведения. Нарушения обнаружили при обследовании более 18 тыс. адресов, сообщили в краевой администрации по итогам совещания по экологическому состоянию реки Кубани.

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С 2018 года в регионе работает межведомственная комиссия по предотвращению загрязнения Кубани неочищенными сточными водами через ливневые коллекторы. Выявленные нарушения устраняются в плановом порядке, отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

По его словам, обнаруженные подключения являются лишь частью проблемы. В Краснодаре планируют модернизировать систему ливневого водоотведения. Ее схему намерены доработать до декабря 2026 года.

Проект предусматривает ликвидацию 25 канализационных выпусков в Кубань, строительство семи очистных сооружений и коллекторов глубокого заложения.

Кроме того, в рамках мероприятий по очистке водоемов в Краснодарском крае собрали более 61 куб. м мусора и очистили 16,5 км береговой линии.

Анна Гречко