На Ставрополье сократили срок выдачи лицензий на продажу алкоголя

Срок принятия решения о выдаче лицензии на розничную продажу алкоголя в Ставропольском крае теперь составляет 15 рабочих дней со дня регистрации документов. С приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 29 сентября № 326/од ознакомился «Ъ-Кавказ».

Как следует из новой редакции регламента, тот же срок установлен для лицензий на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, а также для их продления и переоформления. При необходимости дополнительной экспертизы рассмотрение может быть продлено максимум на 25 рабочих дней. В документе перечислены случаи, когда допускается такое продление.

Изменения в краевой регламент связаны с обновлением федерального законодательства. С 1 сентября 2026 года вступили в силу положения Федерального закона от 28 декабря 2025 года № 509-ФЗ, которыми срок принятия решения по заявлениям на розничную продажу алкоголя был сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней. Максимальный срок продления при дополнительной экспертизе установлен на уровне 25 рабочих дней.

Федеральные изменения одновременно предусматривают переход на электронную подачу документов. В обновленном ставропольском регламенте заявления и необходимые документы подаются через ЕПГУ или РПГУ, а результат предоставляется в личном кабинете заявителя.

Исключение предусмотрено для торговых объектов и предприятий общепита в населенных пунктах, где отсутствует доступ к интернету. Для них документы могут подаваться на бумаге, после чего дальнейшее взаимодействие с лицензирующим органом также ведется в таком формате.

Новые правила распространяются на юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории Ставропольского края, независимо от места их государственной регистрации.

Роман Лаврухин