В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для Украины

В акватории Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одессы военное имущество. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Сегодня морское судно было поражено в северо-западной части акватории Черного моря.

Кроме того, в результате удара БПЛА в Николаеве уничтожен дата-центр RX-Name, обеспечивавший обработку данных и хранение сайтов в интересах украинских войск.

Елизавета Ершова