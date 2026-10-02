Спецтехнику расставили по местам

«Авито Спецтехника» и Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС) 1 октября в рамках национального форума «Дело спецтехники» подвели итоги отраслевой премии рынка коммерческого транспорта и спецтехники. Мероприятие собрало более 200 гостей, среди которых — руководители и собственники компаний в сфере коммерческого транспорта, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, арендного и лизингового бизнеса, а также технологические партнеры и представители власти.

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Победители выбирались в таких категориях, как «Бренд года», «Прорыв года», «Арендная компания года», а также в специальных номинациях от НАДДиПС. Кроме того, генеральный партнер Минпромторг России вручил ведомственные награды топ-менеджерам «Авито Спецтехники» — директору направления Максиму Мажуге, коммерческому директору Андрею Горну и директору по продажам Захару Игнатенко.

Как отметил на церемонии вручения Андрей Горн, 2026 год был непростым, но рынок спецтехники продолжает развиваться: компании запускают новые продукты, модели и сервисы и стараются быть ближе к покупателю. Директор по маркетингу и развитию продаж компании «Современные транспортные технологии», эксклюзивного дистрибьютора бренда «Горьковский автомобильный завод», Михаил Бахтарин подчеркнул, что такие отраслевые мероприятия, как премия «Дело спецтехники», позволяют отраслевым игрокам общаться с коллегами, обмениваться опытом и лучше понимать, что происходит на рынке.

В свою очередь, Максим Мажуга отметил, что сейчас роль «Авито Спецтехники» шире, чем просто площадки, где встречаются продавцы и покупатели в сфере продажи и аренды техники. «Мы стремимся быть главным цифровым и аналитическим партнером отрасли: собирать и интерпретировать данные, показывать, как меняются спрос и предложение, помогать компаниям лучше понимать клиента и принимать более точные бизнес-решения. Для нас важно не просто наблюдать за изменениями рынка, а вместе делать его более прозрачным, технологичным, удобным и эффективным»,— подчеркнул он.

В рамках форума «Авито Спецтехника» представила сразу несколько инициатив, которые могли бы качественно изменить сегмент продажи и аренды спецтехники. Одна из них — использование анализа поисков пользователей по объявлениям на платформе как ранний индикатор спроса на новую самоходную технику. Подобное прогнозирование может позволить участникам рынка раньше учитывать изменения спроса при планировании: производителям — точнее определять объемы и структуру выпуска, импортерам — корректировать поставки, а дилерам — управлять складскими запасами. Данные об интересе пользователей могут стать дополнительным ориентиром для принятия решений на горизонте до полугода, считают в «Авито Спецтехнике». В дальнейшем предложенная модель спроса будет расширяться по видам техники и регионам покупателей.

Еще одним инструментом развития онлайн-продаж спецтехники и повышения их прозрачности может стать оценка моделей и рейтинг продавцов на платформе «Авито Спецтехника». Моделям присвоят одну из трех категорий с учетом надежности, технологичности и доступности сервиса, а среди продавцов определят 50 компаний с наиболее высокой и стабильной репутацией. Значимость такого подхода будет расти с увеличением объемов продаж. Сейчас через сервис продается около 13% спецтехники в России.