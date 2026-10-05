«Требуется разработка дополнительного пакета мер системного характера»

Месяц назад АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» запустило линейку льготных займов для коммерсантов, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейса Wildberries. В региональном реестре пострадавших на данный момент, по информации минпромторга области, числятся 253 селлера. О потребности в льготных займах заявили 55 предпринимателей, 11 из них уже подали первичные заявки. О том, как еще можно поддержать предпринимателей, «Ъ-Приволжье» рассказал доцент кафедры торгового дела Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского Сергей Кирюшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ННГУ им. Н. И. Лобачевского Фото: ННГУ им. Н. И. Лобачевского

— Лето 2026 года стало серьезным испытанием для российской электронной коммерции. Ситуация беспрецедентна по масштабу. Если ранее риски логистики складирования связывали преимущественно с пожарами, наводнениями или техническими сбоями, то теперь к ним добавился фактор, который невозможно полностью исключить операционными мерами.

Действия маркетплейса Wildberries в данной ситуации демонстрируют зрелость компании как системного игрока российского рынка электронной коммерции. Компания осознанно взяла на себя роль «первого ответчика», задействовав внутренние ресурсы компенсаций, однако потолок ее возможностей в данной ситуации достигнут, дальше требуется участие государства и страховых институтов.

Необходима разработка дополнительного пакета мер, причем не разового, а системного характера. Ситуация лета 2026 года показала, что реагировать на нее «по факту» — значит, каждый раз опаздывать. Во-первых, необходимо создать государственный фонд страхования рисков электронной коммерции по аналогии с сельскохозяйственным страхованием с господдержкой. Это позволит покрыть убытки от ЧС, включая атаки БПЛА, без прямой нагрузки на бюджет маркетплейсов. Во-вторых, субсидировать логистические расходы на период переориентации товарных потоков. В-третьих, нужно упростить порядок подтверждения ущерба через единый реестр инцидентов, который ведется совместно с МЧС и региональными администрациями. Это уберет дублирование проверок и ускорит выплаты.

При этом текущая ситуация затрагивает не только Wildberries: аналогичные риски есть и у других независимых складских операторов. Отрасль должна выработать единые стандарты поддержки, чтобы не допустить перетока селлеров с одной платформы на другую из-за разницы в компенсациях. Для этого другие маркетплейсы необходимо привлечь к созданию отраслевого пула взаимопомощи на случай масштабных ЧС.

Вместе с этим страховым компаниям стоит разработать массовый специализированный продукт для страхования в сфере электронной коммерции, а логистическим операторам — предоставить скидки на хранение и доставку товаров пострадавших селлеров. Отраслевые ассоциации, такие как АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) и РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), могут лоббировать системные решения на уровне правительства РФ, а региональные власти — адресно поддерживать селлеров на местах, включая выделение временных складских площадей. Координаторами здесь могут выступить Минпромторг и Минэкономразвития РФ, имеющие многолетний опыт работы с отраслью электронной коммерции и способные запустить механизмы субсидирования логистики.

Если пакет мер не будет расширен в ближайшие месяцы, то увеличивается вероятность активизации трех негативных трендов рынка: оттока мелких и средних селлеров с платформ, роста цен для конечных покупателей за счет закладки рисков в себестоимость и снижения инвестиционной привлекательности электронной коммерции в целом. Однако если правительство РФ, маркетплейсы, страховой и банковский секторы смогут выработать единый стандарт поддержки, то российский рынок электронной коммерции получит уникальный прецедент устойчивости в условиях геополитических рисков.

Подготовил Егор Емельянов