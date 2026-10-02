Глава Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля покинул пост

Директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Станислав Трубачев с 1 октября покинул должность. Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на информированный источник. В мэрии Ярославля информацию пока не подтвердили и не опровергли.

Станислав Трубачев возглавлял учреждение с апреля 2023 года. Агентство занимается организацией и контролем работ в сфере ЖКХ и благоустройства, которые ведутся за счет бюджета города. .

При этом в системе «Руспрофайл» господин Трубачев по-прежнему указан в качестве директора МКУ.

UPD: Станислав Трубачёв покинул должность директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля по собственному желанию. Последним рабочим днем для него стало 30 сентября.

Виктория Самко