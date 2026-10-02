Депутаты консолидированного созыва

2 октября в Уфе состоялось первое заседание горсовета шестого созыва. Депутаты довольно буднично прошлись по повестке и проголосовали за переназначение своим спикером Марата Васимова, словно иные варианты до заседания и не рассматривались. Но не обошлось и без изменений в руководстве представительного органа самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: руководитель башкирского исполкома «Единой России» Александр Мельников, спикер горсовета Уфы Марат Васимов и замруководителя администрации главы Башкирии Данияр Абдрахманов

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Слева направо: руководитель башкирского исполкома «Единой России» Александр Мельников, спикер горсовета Уфы Марат Васимов и замруководителя администрации главы Башкирии Данияр Абдрахманов

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Первое заседание горсовета Уфы шестого созыва начал председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов. После исполнения гимнов России и Башкирии (гимн республики участники собрания пели одновременно на двух языках — русском и башкирском. — «Ъ-Уфа») были оглашены результаты прошедших выборов. Озвучив итоговое распределение мандатов, господин Галимханов передал слово единороссу Айдару Зубаирову, которого депутаты единогласно назначили председателем заседания.

Роль господина Зубаирова свелась к постановке вопроса о новом спикере совета и подведении результатов соответствующего голосования. Инициативная группа депутатов (отвечавшая за подготовку первого собрания. — «Ъ-Уфа»), раскрыл Айдар Зубаиров, предложила на этот пост Марата Васимова.

«Какие будут мнения?» — спросил он у зала и не встретил альтернативных точек зрения, а лишь дополнение, с которым выступил руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников. Кандидатуру Марата Васимова, подчеркнул он, одобрил президиум генсовета партии, а затем и фракция в городской думе, которая приняла решение о «консолидированном голосовании» в поддержку этого варианта.

И среди 34 присутствовавших на заседании депутатов не оказалось ни одного, кто не согласился бы оставить прежнего спикера на его месте.

После поздравительных аплодисментов Айдар Зубаиров освободил место в президиуме новоизбранному председателю. Прежде чем присоединиться к главе Башкирии Радию Хабирову, вице-спикеру Курултая Салавату Хусаинову и замруководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Данияру Абдрахманову, господин Васимов взял слово для благодарности жителям города и депутатам.

«Все для победы!» — сославшись на посыл главы Башкирии, сформулировал главный принцип нового состава горсовета господин Васимов.

Сам Радий Хабиров обратил внимание на широкую представленность партий в горсовете и отметил, что участники выборов показали большую политическую зрелость.

«Наверное, по-другому нельзя: когда твоя страна воюет, наверное, нужно сосредотачиваться на этом, а не на том, чтобы устраивать какие-то политические дрязги», — объяснил он.

Выражением общественной консолидации являются депутаты горсовета, обратился к ним глава республики.

Обновленному депутатскому корпусу предстоит продолжить позитивные изменения в Уфе, которые, как считает Радий Хабиров, безусловно есть. К тому же все, что происходит, достойно оценивают и жители, заявил глава региона.

В то же время в Уфе есть и проблемы: например, ежегодный рост городского населения на 5 тыс. человек естественным образом увеличивает нагрузку на социальные объекты. В строительстве детских садов, школ и поликлиник, считает глава Башкирии, власти отстают из-за бюджетных ограничений. Новый бюджет облегчения финансовой ситуации не предвещает, поэтому город, по словам господина Хабирова, должен сам позаботиться об источниках дохода и оптимизировать расходы.

В ближайшее время Уфу ждет завершение строительства межвузовского кампуса, обновление парка Ленина и памятника Салавата Юлаева, напомнил Радий Хабиров. Добавит задач и назначенный на 2028 год саммит стран ШОС, до которого, по его подсчетам, осталось 20 месяцев. Объем необходимых вложений для того, чтобы Уфа встретила глав крупнейших государств на высшем уровне, предстоит подсчитать в ближайший месяц.

Наконец, депутаты горсовета должны, напутствовал Радий Хабиров, общаться с людьми и принимать от них критику, которая в большинстве случаев обоснованна. Марату Васимову он пожелал работать ответственно, компетентно и деловито.

Следующим пунктом повестки стало избрание заместителей спикера. Теперь их стало трое — к прежним Александру Мельникову и Артуру Шайнурову (лидеру фракции КПРФ, состоящей из двух депутатов) присоединился Герой России Василь Ямалетдинов (представляет «Единую Россию»).

Кроме того, были назначены председатели профильных комиссий совета. Директор радиоэлектронного колледжа Игорь Нуйкин («Единая Россия») возглавил комиссию по науке, образованию, социальной политике и здравоохранению, предприниматель Руслан Зайнуллин (ЛДПР) — по связям с общественностью и правовым вопросам, замгендиректора ОДК-УМПО Алексей Слепнев («Единая Россия») — по промышленности, экономике, инвестициям и бизнесу.

Комиссию по межрегиональному сотрудничеству, молодежной политике и спорту возглавил редактор ТРК «Башкортостан», единоросс Ильяс Батыргариев. Гендиректор ООО «Промцентр» Павел Васильев («Единая Россия») будет руководить комиссией по городскому хозяйству и экологии. Предприниматель и экс-владелец компании «Потенциал» Эдуард Остапчук («Единая Россия») останется во главе комиссии по архитектуре, строительству и земельно-имущественным отношениям, а его коллега по фракции, основатель Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин — по развитию комфортной городской среды и общественных пространств.

Новую комиссию по поддержке ветеранов, участников спецоперации и членов их семей поручили возглавить старшему преподавателю военно-учебного центра Уфимского университета науки и технологий, участнику СВО Рустэму Шагабутдинову («Единая Россия»). Топ-менеджер уфимского филиала Газпромбанка Айдар Зубаиров останется во главе бюджетной комиссии. Замгендиректора частной охранной организации «Центурион лонге» Андрей Борисов («Единая Россия») продолжит отвечать за депутатскую этику и представлять горсовет в Курултае Башкирии.

Последним вопросом стало объявление конкурса на пост главы администрации Уфы: о его начале будет объявлено 9 октября.

Идэль Гумеров