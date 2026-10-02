В Удмуртии благодаря фудшерингу «Магнит» распределили более 180 тонн продуктов

«Магнит» за четыре года с момента запуска розничного фудшеринга безвозмездно передал нуждающимся 2,3 тыс. т продуктов. Это качественные и безопасные продукты с действующим сроком годности. Ижевск вошел в число пяти ведущих регионов, где люди получили помощь: около 10% продукции было распределено среди жителей города.

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Всего благополучателями помощи от «Магнита» стал 1 млн человек по всей стране. Среди них — многодетные семьи, одинокие пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Розничный фудшеринг (технология продуктосбережения) — это безвозмездная передача качественных и безопасных продуктов из магазинов, где они остаются невостребованными. Продукты с помощью волонтеров напрямую перераспределяют среди уязвимых категорий населения. Проект одновременно решает две задачи: помогает людям, нуждающимся в поддержке, и снижает объем продовольственных потерь, а значит, и нагрузку на окружающую среду.

Основной объем передаваемого в рамках фудшеринга от «Магнита» продовольствия (около 70%) приходится на овощи и фрукты, а также хлебобулочные изделия. Это помогает людям составлять сбалансированный рацион. Всего в состав продовольственной корзины входит 300 позиций.

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Кроме того, «Магнит» передает нуждающимся некоторые непродовольственные товары, например средства для персонального ухода, бытовую химию, домашний текстиль, посуду, бумажную продукцию. Все эти товары пригодны к использованию, но имеют ограниченный срок хранения или незначительные повреждения: небольшие сколы, царапины или дефекты упаковки.

Сегодня технология фудшеринга от «Магнита» охватывает 48 объектов в 19 городах, преимущественно в магазинах больших форматов. Партнером «Магнита» по фудшерингу является благотворительный фонд «Банк еды “Русь”». Волонтеры фонда оперативно, в день сборки в дарксторах и магазинах, передают продукты благополучателям. Все товары проходят двойной контроль качества — со стороны сотрудников «Магнита» и волонтеров банка еды «Русь». За четыре года с момента запуска фудшеринга в проекте приняли участие более 8 тыс. волонтеров.

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«Фудшеринг помогает в решении сразу двух общественно важных задач: прежде всего, это помощь уязвимым категориям граждан и одновременно — инструмент снижения негативного влияния на окружающую среду благодаря сокращению продовольственных потерь. Фудшеринг позволяет перераспределять качественные и безопасные продукты, которые остались бы невостребованными в магазинах, в пользу нуждающихся, помогая им составить сбалансированный рацион»,— сказал руководитель по экологическим проектам группы компаний «Магнит» Эдуард Костенко.