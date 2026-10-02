Над Крымом и другими регионами сбили 646 БПЛА

Российские средства ПВО в ночь на пятницу, 2 октября, сбили 646 украинских БПЛА самолетного типа. Соответствующая информация содержится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 20:00 1 октября до 08:00 2 октября над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и других областей, а также Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Об атаках на территорию Краснодарского края не сообщалось.

Вячеслав Рыжков