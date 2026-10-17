Беспилотную опасность объявили в Архангельской области второй раз за день

«Если вы находитесь в транспорте, покиньте его, уйдите с улицы и укройтесь в помещении. Найдите место между несущими стенами, не стойте рядом с окнами», — обратился чиновник к местным жителям. Он также попросил не приближаться к подозрительным предметам и не пытаться сбивать дроны самостоятельно.