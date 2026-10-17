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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

Беспилотную опасность объявили в Архангельской области второй раз за день

В Архангельской области второй раз с начала суток ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.
В регионе возможно ограничение работы мобильного интернета.
«Если вы находитесь в транспорте, покиньте его, уйдите с улицы и укройтесь в помещении. Найдите место между несущими стенами, не стойте рядом с окнами», — обратился чиновник к местным жителям. Он также попросил не приближаться к подозрительным предметам и не пытаться сбивать дроны самостоятельно.
Атаки беспилотников
Архангельская область
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