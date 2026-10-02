В Самарской области объявлен отбой ракетной опасности
Режим ракетной опасности снят в Самарской области в 7:37 (MSK+1) утром в пятницу, 2 октября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Работа наземного общественного транспорта в Самаре возобновлена.
Ракетная опасность опасность объявлялась в Самарской области в пятницу в 5:13. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.
Также ракетная опасность объявлялась в Ульяновской и Оренбургской областях. В регионах включали сирены. Аэропорты регионов также не принимают и не отправляю рейсы.