В Самарской области объявлен отбой ракетной опасности

Режим ракетной опасности снят в Самарской области в 7:37 (MSK+1) утром в пятницу, 2 октября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работа наземного общественного транспорта в Самаре возобновлена.

Ракетная опасность опасность объявлялась в Самарской области в пятницу в 5:13. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.

Также ракетная опасность объявлялась в Ульяновской и Оренбургской областях. В регионах включали сирены. Аэропорты регионов также не принимают и не отправляю рейсы.

Георгий Портнов