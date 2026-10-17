Трамп объяснил, зачем наносит макияж
Президент США Дональд Трамп рассказал, что наносит себе макияж, чтобы не выглядеть похожим на мертвеца. Он заявил об этом на митинге сторонников Республиканской партии в штате Джорджия.
«Кстати, я использую очень немного (косметики.— "Ъ") и наношу ее сам. Потому что если не нанести хотя бы немного, то будешь похож на мертвеца. И я не хочу так выглядеть»,— сказал господин Трамп. Видео его выступления опубликовал канал Fox News.
В январе Дональд Трамп признал, что наносит макияж на руки из-за повышенного внимания к состоянию его здоровья. По его словам, использование тональных средств на тыльной стороне ладони «занимает около 10 секунд». Американский президент неоднократно появлялся на публике с замазанным на руке синяком. В июле врачи Белого дома диагностировали у него хроническую венозную недостаточность.