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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Мир

Трамп объяснил, зачем наносит макияж

Президент США Дональд Трамп рассказал, что наносит себе макияж, чтобы не выглядеть похожим на мертвеца. Он заявил об этом на митинге сторонников Республиканской партии в штате Джорджия.
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Mark Schiefelbein / AP

«Кстати, я использую очень немного (косметики.— "Ъ") и наношу ее сам. Потому что если не нанести хотя бы немного, то будешь похож на мертвеца. И я не хочу так выглядеть»,— сказал господин Трамп. Видео его выступления опубликовал канал Fox News.
В январе Дональд Трамп признал, что наносит макияж на руки из-за повышенного внимания к состоянию его здоровья. По его словам, использование тональных средств на тыльной стороне ладони «занимает около 10 секунд». Американский президент неоднократно появлялся на публике с замазанным на руке синяком. В июле врачи Белого дома диагностировали у него хроническую венозную недостаточность.
Дональд Трамп
США