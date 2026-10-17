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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Жизнь

Власти Петербурга рассказали о состоянии пациентов с оспой обезьян

Состояние пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян, оценивают как среднее и легкое. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Они в больнице Боткина... Эпидемиологическое расследование проводит Роспотребнадзор»,— рассказали ТАСС в комитете.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое передается преимущественно при тесном физическом контакте с инфицированным. В числе основных симптомов — сыпь, лихорадка, головная и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов. Обычно симптомы проходят в течение двух-четырех недель, но в некоторых случаях болезнь может протекать тяжело.

Роспотребнадзор 17 октября сообщил о госпитализации пяти человек из-за оспы обезьян. Специалисты устанавливают круг контактировавших с заболевшими, также было выдано предписание о проведении дезинфекции. В сентябре в России зарегистрировали препарат против оспы.
Санкт-Петербург
Здоровье и здравоохранение