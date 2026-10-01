Любовь Маковская возглавила Думу Ставропольского края

Депутаты Думы Ставропольского края избрали Любовь Маковскую председателем регионального парламента. Об этом сообщило управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Любовь Маковская начинала трудовую деятельность учителем физики в Александровском районе Ставрополья, затем работала в районном отделе образования. В 2015 году она стала главой Александровского района. С 2023 года работала в правительстве края, в 2025 году заняла пост заместителя руководителя аппарата краевого правительства.

На должности первых заместителей председателя Думы избраны Дмитрий Судавцов и Андрей Петренко. Заместителем председателя стал Александр Кузьмин. Ольга Дроздова избрана заместителем председателя Думы — председателем комитета по образованию, культуре, молодёжной политике, средствам массовой информации и физической культуре.

Мария Хоперская