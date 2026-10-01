На Кубани увеличили авансовый платеж по НДФЛ для иностранных работников

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий на 2027 год региональный коэффициент для расчета фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан в размере 8,7. Документ рассмотрен на 87-м пленарном заседании.

С учетом коэффициента-дефлятора размер авансового платежа для иностранцев, работающих по патенту в организациях и у индивидуальных предпринимателей, в 2027 году составит около 29 тыс. рублей. Для остальных категорий иностранных работников — около 42 тыс. руб., сообщил начальник управления по миграционным вопросам администрации Краснодарского края Александр Болдин.

За восемь месяцев 2026 года налоговые поступления от иностранных граждан, работающих по патенту, в консолидированный бюджет края составили 869,5 млн рублей.

С 1 января 2027 года круг плательщиков авансовых платежей расширится. Их также будут вносить временно и постоянно проживающие в России иностранцы, работающие у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Требование будет распространяться и на иностранцев, работающих у физических лиц без разрешения на работу или патента.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил необходимость соблюдения установленных требований к иностранным работникам.

Валерий Климов