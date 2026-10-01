В Новороссийске продлят режим работы автобуса №2М с 5 октября

В Новороссийске с 5 октября изменится расписание муниципального автобуса №2М. Последний рейс от остановки на ул. Кутузовской будет отправляться в 19:15. Он проследует по укороченному маршруту — до кладбища «Кабахаха-2», сообщили в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт».

Изменения связаны с необходимостью соблюдать требования к режиму труда и отдыха водителей пассажирского транспорта. В связи с этим отменяются рейсы от ул. Кутузовской в 11:13 и из села Федотовка в 11:40.

Согласно сводному расписанию, с 5 октября автобусы будут отправляться от ул. Кутузовской в 06:30, 07:35, 08:20, 09:05, 12:10, 12:55, 13:40, 15:35, 16:40, 17:25, 18:10 и 19:15.

Из села Федотовка автобусы будут отправляться в 07:00, 09:35, 14:10, 16:05 и 18:40. От улицы Виноградной — в 07:05 и 16:10.

От кладбища «Кабахаха-2» отправление предусмотрено в 07:10, 07:57, 08:42, 09:40, 12:32, 13:17, 14:15, 16:15, 17:02, 17:47, 18:45 и 19:37.

Наталья Белоштейн