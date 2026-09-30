Сборка суверенитета

Татарстан расширяет переход на российское программное обеспечение и серверную инфраструктуру, одновременно готовя проекты в сфере электронной компонентной базы. Федеральная и региональная поддержка позволяет запускать новые производства, однако участники рынка считают, что реальная независимость определяется не только записью в реестре, но и возможностью обслуживать оборудование в течение всего жизненного цикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан наращивает использование российского ПО

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Татарстан наращивает использование российского ПО

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

От программ к компонентам

С 2023 года Минпромторг России через Российский научный фонд поддержал более 100 проектов в области микроэлектроники на 9 млрд руб., сообщил помощник президента Андрей Фурсенко на форуме «Микроэлектроника-2026». Всего было отобрано 137 предложений от бизнеса. Часть проектов пока остается на стадии исследований и опытных работ.

Для Татарстана эта задача становится продолжением перехода на отечественное ПО. По данным вице-премьера — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, на предприятиях республики реализовано 658 цифровых проектов. Их внедряют около 150 промышленных компаний, а почти 90% предприятий используют российское ПО. Основная часть проектов приходится на машиностроение и ОПК, затем — на энергетику, химию, добычу и переработку.

В 2025 году для обновления цифровой инфраструктуры в республике закупили серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование. В органах власти завершается переход на «Р7-Офис», а VK WorkSpace тестируется на 50 тыс. пользователей. В МФЦ внедряется VDI: из 1 тыс. запланированных рабочих мест создано 620.

Чипы с горизонтом

Следующим этапом должно стать развитие собственного производства микроэлектроники. Холдинг «Элемент» планирует реализовать в ОЭЗ «Иннополис» проект «Волга» — завод по выпуску полупроводниковых пластин с технологией 55–40 нм. В перспективе предприятие должно перейти на 28 нм. Площадка площадью 41 га определена, согласованы внешние коммуникации и номенклатура продукции с российскими дизайн-центрами.

План проекта рассчитан на пять лет: первые коммерческие чипы 55–40 нм планируется выпустить на третий год, после чего начать переход к 28 нм. Технологическими и кадровыми партнерами названы «Микрон», НИИМЭ, МИЭТ, КАИ и ТУСУР. Продукция ориентирована, в частности, на потребности предприятий ОПК, «Росатома», «Ростеха» и объектов критической информационной инфраструктуры.

Как сообщил «Ъ Волга-Урал» генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Олег Протопопов, спрос на локализацию выходит за пределы ИТ — от автомобилестроения до медицинского оборудования. Резиденты ОЭЗ уже развивают производство серверов, программно-аппаратных комплексов и коммутаторов, а на новых площадках с 2027 года могут появиться проекты по компонентам вычислительной инфраструктуры.

Локализация по уровням

По оценке господина Протопопова, российский серверный рынок уже ушел от простой сборки конечного устройства. В стране локализуются платы, контроллеры, электронные модули, источники питания и сетевое оборудование, а требования к SSD и DDR учитывают российские платы, корпусирование микросхем, SMD-монтаж и финальную сборку.

При этом наиболее сложные процессорные кристаллы, DRAM и NAND пока в основном не производятся внутри страны. В ОЭЗ рассчитывают сформировать кластер, где рядом с производителями готового оборудования будут развиваться производство компонентов и более глубокие технологические переделы.

Генеральный директор IVA Technologies Александр Дмитриев считает, что наличие оборудования в реестре российской продукции не означает полной технологической независимости. «Сам факт включения оборудования в реестр российской продукции — безусловно, важный критерий, но я бы не ставил знак равенства между нахождением в реестре и полной технологической независимостью продукта»,— отметил он.

По его словам, оценивать нужно не только место сборки, но и архитектуру продукта, права на разработку, состав компонентов, возможность замены критических деталей и способность производителя обеспечивать жизненный цикл оборудования. Для заказчика важны ремонт, обновление ПО, запасные части и поддержка через три, пять или семь лет.

Деньги на локализацию

Для производителей отечественного оборудования республика ежегодно проводит конкурсный отбор на компенсацию 50% стоимости оборудования либо 80% суммы аванса при заключении договора лизинга российского промышленного оборудования, включенного в реестр российской продукции, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

Фонд развития промышленности предоставляет займы на разработку высокотехнологичной продукции под 3–5% годовых на срок до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд руб. Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана совместно с ФРП финансирует проекты на срок до пяти лет, выдавая от 20 млн до 200 млн руб. при той же ставке.

Резиденты ОЭЗ «Иннополис» также используют налоговые льготы и инвестиционные кредиты до 200 млн руб. на срок до пяти лет по ставке от 6% годовых. По данным Олега Протопопова, в 2026 году предприятия ОЭЗ и моногородов привлекли около 960 млн руб. господдержки, включая 728 млн руб. льготных кредитов. ОЭЗ развивает и индустриальные центры с готовыми площадками и инженерной инфраструктурой, чтобы компании направляли капитал на оборудование, НИОКР и продукт.

Система поддержки охватывает разработку компонентной базы, закупку оборудования и создание производства. Но сроки микроэлектронных проектов превышают обычный инвестиционный цикл. Поэтому импортозамещение должно привести не только к росту доли российского ПО, но и к формированию цепочки от компонентов и оборудования до сервиса и подготовки специалистов.

Анар Зейналов