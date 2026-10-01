Конституционный суд уточнил жилищные гарантии сотрудников органов

Конституционный суд РФ уточнил порядок определения состава семьи сотрудника ОВД для получения им жилищных гарантий в рамках рассмотрения дела Александра Позднякова, бывшего сотрудника органов из Иркутска. Заявитель после увольнения со службы был снят с учета на получение льготного жилья из-за того, что его совершеннолетний ребенок приобрел собственное жилье. В связи с этим суды всех инстанций сочли, что бывший сотрудник органов лишился права на получение квартиры, так как обеспеченность жильем на каждого члена его семьи превысила порог в 15 кв. м. КС РФ постановил, что факт приобретения жилья ребенком сотрудника до 23 лет, обучающимся очно, не является основанием для снятия с учета на получение ранее не предоставленной социальной льготы.

КС РФ вынес постановление № 57-П в рамках рассмотрения жалобы Александра Позднякова. Житель Иркутска, уволенный со службы в ОВД в 2024 году с выслугой более 31 года, оспаривал конституционность п. 3 ч. 2 ст. 1 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам ОВД». Норма определяет состав семьи сотрудника для целей жилищного обеспечения. По мнению заявителя, она позволила неправомерно снять его с учета на получение единовременной социальной выплаты.

В 2020 году сын господина Позднякова 1998 года рождения, студент очной формы обучения, приобрел в собственность квартиру площадью 43,9 кв. м. Комиссия ГУ МВД по Иркутской области сочла, что с учетом этого жилья обеспеченность каждого члена семьи господина Позднякова составила 19,51 кв. м — выше порога в 15 кв. м, при котором положена выплата. Бывший сотрудник ОВД, его супруга и двое детей были сняты с учета на получение жилья. Семья состояла в очереди с 2013 года. Суды трех инстанций отказали господину Позднякову в восстановлении, указав, что заявитель имел право пользования квартирой сына.

Конституционный суд РФ постановил, что оспариваемая норма не противоречит Конституции, но требует уточняющего истолкования. Жилье совершеннолетнего ребенка-студента не учитывается при расчете обеспеченности семьи сотрудника ОВД, если ребенок приобрел его самостоятельно, с родителями не проживает и обеспечивает себя сам. Площадь такого помещения не должна включаться в расчет уровня обеспеченности. Снятие с учета незаконно, если без жилья совершеннолетнего ребенка обеспеченность остальных членов семьи составляет менее 15 кв. м на человека.

Суды исходили из того, что господин Поздняков вправе пользоваться квартирой сына. Однако КС РФ обратил внимание, что в жилищных правоотношениях родители считаются членами семьи совершеннолетнего собственника, только если фактически проживают в его помещении. Обязанности обеспечивать родителей жильем закон не устанавливает. Дело Александра Позднякова подлежит пересмотру.

Адвокат Наталья Малиновская отмечает, что данное постановление КС РФ в очередной раз справедливо обращает внимание на недопустимость формального подхода судов к применению норм права. «В приведенном казусе совершенно очевидно, что право родителя на жилое помещение или единовременную выплату не могло быть поставлено в зависимость от реализации своего права совершеннолетним ребенком, уже финансово самостоятельным и проживающим отдельно, то есть фактически не являющимся членом семьи нанимателя жилого помещения. Суды формально истолковали понятие члена семьи нанимателя, использовав лишь возрастные и образовательные критерии 247-ФЗ»,— объясняет адвокат.

Владислав Гейтс, старший юрист компании юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры», говорит, что для восстановления заявителя на учете с сохранением даты постановки в 2013 году нужно подать заявление о пересмотре по новым обстоятельствам в течение трех месяцев со дня вступления постановления КС в силу. «Главное значение постановления в том, что жилищные комиссии МВД и суды теперь обязаны оценивать реальные жилищные условия семьи, а не только формальный возраст и статус ребенка. Выявленное толкование обязательно для всех судов и комиссий, и в продолжающихся спорах его должны применять сразу»,— подчеркивает эксперт.

Анна Минушкина, председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры», предполагает, что с учетом высказанных КС РФ правовых позиций после пересмотра дела судом первой инстанции иск заявителя будет удовлетворен.

Адвокат Наталья Малиновская обращает внимание, что в данном случае КС РФ создал важный прецедент, разъяснив судам положения федерального закона. «Данное постановление может быть использовано при обращении в суды общей юрисдикции за пересмотром ранее принятого решения. В иных аналогичных случаях оно является прецедентом толкования, которое может быть представлено суду для обоснования решения. Другое дело, что такое толкование положений закона должен был бы дать Верховный суд РФ, что сделало бы механизм правовой защиты более скорым и эффективным»,— уточняет она.

Госпожа Минушкина считает, что рассматриваемое постановление будет иметь большое значение для практики, если высказанные правовые позиции будут применяться по аналогии и к иным категориям граждан, имеющих льготы на получение жилья: не только к сотрудникам полиции, но и, например, к сотрудникам ФССП России. «Вместе с тем постановление не влечет автоматический пересмотр всех подобных дел. Другие истцы, уже проигравшие свои суды в связи с применением оспоренных в КС норм и не обратившиеся сами в КС, не могут претендовать на пересмотр своих дел. Другими словами, принятое постановление КС будет действовать только на будущее время»,— поясняет она.

Господин Гейтс тоже думает, что массового пересмотра не будет. «Позиция применима не к каждой ситуации. Нужно одновременно подтвердить, что взрослый ребенок владеет жильем, живет отдельно и сам себя обеспечивает, а у остальных членов семьи без учета его жилья менее 15 кв. м на человека. Если ребенок живет с родителями или находится на их содержании, его жилье по-прежнему будет учитываться. Можно ожидать, что комиссии станут тщательно проверять, на какие деньги ребенок купил квартиру и где он фактически живет»,— предупреждает юрист.

Александра Тен