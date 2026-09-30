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Над Крымом и другими регионами РФ сбили 123 БПЛА

Над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и несколькими регионами РФ сбили 123 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск 30 сентября. Беспилотники сбили над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областей, Пермского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина

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