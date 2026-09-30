Северная Осетия получила 37 новых автобусов «ГАЗель»

Республика Северная Осетия — Алания получила 37 новых пассажирских автобусов «ГАЗель» на общую сумму 212 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Сбербанк Лизинг».

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В поставку входят пассажирские автобусы «ГАЗель» («ГАЗель Next» A65R35), рассчитанные на 17 человек. Новый подвижной состав полностью адаптирован под современные стандарты комфорта и безопасности.

«Ежедневно тысячи жителей республики выбирают общественный транспорт. Новые автобусы соответствуют не только всем условиям комфорта и безопасности, но и эко-стандартам, что помогает снизить нагрузку на окружающую среду», — отметил Валерий Бирагов, Управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка.

В свою очередь директор управления по работе с госсектором АО «Сбербанк Лизинг» Ирина Лютцкова отметила, что поставка стала очередным этапом модернизации системы общественного транспорта региона.

«Модернизация автобусного парка повышает качество пассажирских перевозок и укрепляет транспортную инфраструктуру региона, что способствует росту уровня безопасности и комфорта для жителей», — сказала она.