Центр поддержки НПИ вручил грант участнику акселератора «Креативная столица» в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился грантовый акселератор для предпринимателей креативных индустрий «Креативная столица». Программа организована по заказу Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по промышленной политике, инновациям и торговле северной столицы. Центр поддержки новых предпринимательских инициатив (ЦПНПИ) выступил экспертным партнером финального мероприятия в рамках грантового акселератора.

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За несколько месяцев участники прошли путь от идеи до готовой заявки: работали над целевой аудиторией, рассчитывали экономику проектов и формировали план реализации. Программа включала 9 мероприятий и 36 индивидуальных консультаций общей продолжительностью 42 часа. По итогам работы десять финалистов подали заявки на государственную поддержку на общую сумму 32,7 млн руб.

Финальная защита проектов состоялась 18 сентября. Проекты оценивало жюри, в в состав которого входили представители фонда «Сколково», образовательной платформы Distant Global, образовательной программы «ВХУТЕИН», отдела развития и креативных индустрий Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, а также гендиректор Центра поддержки НПИ Татьяна Кублашвили. Модератором финального дня выступил руководитель проектов дивизиона микро-малого бизнеса ПАО «Сбербанк» Артём Шишов.

По итогам защиты эксперты дали участникам рекомендации по доработке презентаций, поиску дополнительных источников финансирования и проработке экономической модели проектов.

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«Какая бы благая цель ни стояла за вашим бизнесом и какими бы важными ни были ваши идеи, вы должны уметь привлечь к ним внимание. Грантодатель — это всегда про цифры: важно, чтобы человек сразу понял, почему ваш проект может быть ему интересен,— сказала Татьяна Кублашвили.— На выступлениях важно не только рассказать об идее, но и продемонстрировать ее потенциал через конкретные показатели. Уверена, полученный сегодня опыт, возможность выступить и послушать других спикеров помогут вам подготовиться к будущим грантовым конкурсам на все 100% процентов».

По итогам защит Центр поддержки НПИ оказал финансовую поддержку одному из участников. Проект Ольги Любимовой «78 чудес и игрушки с характером» получил специальный грант. Центр окажет экспертную поддержку финалистам для дальнейшего развития своих инициатив.