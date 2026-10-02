«Автоупрощенка» ищет свой масштаб

Ярославская область одной из последних в ЦФО допустила бизнес к АУСН. Решению предшествовало несколько месяцев дискуссии: региональные власти оценивали риски для бюджета, а сторонники режима указывали на его значение для малого бизнеса. Режим заработал с 1 февраля 2026 года и к сентябрю, по данным СПАРК-Интерфакс, в него перешли 3,1 тыс. субъектов МСП, при предварительной оценке в 16 тыс. субъектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

От поддержки бизнеса до бюджетных потерь Вопрос о введении в Ярославской области специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» — АУСН — впервые вышел в публичную плоскость в октябре 2025 года. На ноябрьском заседании областной думы депутаты призвали региональное правительство подключиться к обсуждению режима. Основным аргументом сторонников стали предстоящие налоговые изменения, связанные со снижением порога доходов для освобождения от НДС на УСН с 60 до 20 млн руб. Бюджетный вопрос оказался одним из центральных в дискуссии. Региональный минфин первоначально занимал сдержанную позицию. Министр финансов Алексей Долгов обращал внимание на то, что на фоне отсутствия массового перехода бизнеса на «автоупрощенку» в других регионах, 46% поступлений от нее зачисляются в федеральный бюджет, а региону остается лишь 54%. По оценке регионального отделения «ОПОРЫ России», приведенной председателем облдумы Михаилом Боровицким, выпадение доходов регионального бюджета могло составить около 700 млн руб. При этом председатель комитета по экономической политике Максим Вахруков с такой оценкой не соглашался. По его мнению, переход бизнеса на более прозрачный режим, напротив, позволит расширить налогооблагаемую базу. Отдельно депутаты указывали на риск регистрации части предпринимателей в соседних регионах, где АУСН уже действовала. Таким образом, первоначальная дискуссия сводилась к двум разным эффектам. Для бизнеса «автоупрощенка» выглядела как инструмент адаптации к новой возможной налоговой нагрузке. Для регионального бюджета — как режим, часть налоговых поступлений которого уходит на федеральный уровень

Налоговая реформа изменила баланс приоритетов К декабрю 2025 года вопрос уже рассматривался в условиях новых правил НДС. Проект закона внесла группа депутатов облдумы. Авторы прямо указывали, что необходимость введения АУСН связана с изменением федеральной налоговой системы. В финансово-экономическом проекте одновременно признавалась возможность выпадающих доходов областного бюджета. По словам заместителя председателя областной думы Николая Александрычева, над вопросом около трех месяцев совместно работали представители думы, правительства области, налоговой службы, бизнес-омбудсмена и общественных организаций. В результате правительство региона поддержало введение режима. В итоге в декабре 2025 года Ярославская областная дума приняла закон о введении специального налогового режима сразу в двух чтениях. На момент принятия закона председатель бюджетного комитета облдумы Александр Гончаров оценивал его потенциальный охват в 16 тыс. субъектов экономической деятельности региона. Одновременно, по его оценке, возможные выпадающие доходы областного бюджета за три года могут составить 700-800 млн руб., назвав это «фактической поддержкой бизнеса». Справка: Федеральный эксперимент по АУСН действует до 31 декабря 2027г.

Что получилось на практике Первые результаты позволяют сопоставить эту оценку с фактическим спросом бизнеса. По данным СПАРК-Интерфакс, с момента запуска режима с 1 февраля по 1 сентября 2026 года на АУСН перешел 3151 субъект МСП: 1822 юридических лица и 1329 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: на момент запуска регионального эксперимента на 1 февраля АУСН применяли 1695 субъектов — за полгода число пользователей выросло в 1,9 раз. Отраслевая структура переходов на АУСН в Ярославской области достаточно концентрирована. На розничную торговлю приходится 708 субъектов или 22% от общего числа, опт — 294 субъекта или 9%, операции с недвижимостью и строительство совокупно — 13% или 407 субъектов, а все вместе эти направления обеспечили 45% всех зарегистрированных переходов на «автоупрощенку». Остальные 55% распределены между другими видами деятельности, ни одна из которых не формирует сопоставимой доли. Отраслевая структура субъектов МСП на АУСН Отраслевая структура субъектов МСП, перешедших на режим «АУСН» Отрасль Количество юрлиц Количество ИП Всего Доля Розничная торговля 118 590 708 22% Оптовая торговля 208 86 294 9% Операции с недвижимостью 137 84 221 7% Строительство 141 45 186 6% Прочие 1 218 524 1 742 55% Источник: анализ по данным «СПАРК-Интерфакс» Таким образом, фактическое число пользователей за первые шесть месяцев «автоупрощенки» составило 19,7% от ранее обозначенного потенциального охвата 16 тыс. субъектов. Иными словами, на АУСН перешел каждый пятый из потенциальных пользователей системы. Генеральный директор ООО «КАФ «Баланс-Аудит» Виктория Бердичевская считает, что фактическое число пользователей нельзя напрямую рассматривать как показатель ограниченного спроса на АУСН. По ее словам, при запуске режима часть потенциальных участников объективно не могла перейти на него в запланированные сроки, т.к. для бизнеса на общей системе налогообложения не был своевременно готов механизм перехода. Поэтому часть потенциального охвата может сместиться на 2027 год, считает госпожа Бердичевская. Свои доводы приводит и директор ООО БФ «Приоритет» Людмила Смирнова, характеризующая АУСН как достаточно специфический режим, при котором значительная часть налогового учета фактически передается налоговым органам. По ее мнению, для большинства компаний эта система на дает явных преимуществ, и потому может не найти массового применения, т.к. формат работы с ФНС исключает случаи задержки документов, их переоформления или замены, что в бизнесе случается довольно часто. При этом 16 тыс. субъектов — именно оценка охвата закона, а не установленный целевой показатель. Поэтому план/факт нельзя трактовать как невыполнение формального плана. Это показывает лишь масштаб реального спроса на новый режим на первом этапе его действия. Накопленные к лету данные ФНС в целом подтверждают масштаб порядка трех тысяч налогоплательщиков: в июле ведомство сообщало, что за первое полугодие участия области в федеральном эксперименте АУСН выбрали свыше 3 тыс. организаций и ИП. За этот период режим обеспечил 561,2 млн руб. поступлений в бюджетную систему, из которых 303 млн руб. направлено в региональный бюджет. Следующий вопрос для оценки результатов АУСН в регионе — уже не сам факт подключения бизнеса, а его структура: какие виды деятельности выбирают режим чаще и при какой модели бизнеса он действительно дает экономический эффект. Ярославская область при этом не является ни лидером ЦФО по числу пользователей, ни регионом с минимальным спросом на режим. К 1 августа она занимала седьмое место среди 18 субъектов округа по абсолютному числу участников. При этом область расширяла аудиторию несколько быстрее, чем округ в целом — плюс 86% против роста в 78% по ЦФО в целом. Интересна и структура пользователей. Если на старте юрлица и ИП были представлены примерно поровну — 849 и 846 соответственно, то к августу баланс изменился в пользу компаний: 1822 юрлица против 1329 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения, в Москве модель существенно более «корпоративная»: к августу на АУСН перешли 28 852 юрлица и 8705 ИП. В Московской области — 10821 и 5461 соответственно. В Костромской области, которая присоединилась к эксперименту с 01.01.2025 — 7966 юрлиц и 2561 ИП, поэтому прямое сравнение абсолютных значений с Ярославским регионом без учета даты запуска — некорректно. В то же время, Тамбовская область, стартовавшая одновременно с Костромской, показала результат лишь в 775 юрлиц и 196 ИП, всего 971 субъект. В целом картина ЦФО показывает, что АУСН перестала быть исключительно московским экспериментом. К августу режим охватил все 18 субъектов округа, однако масштабы применения существенно различаются. Субъекты МСП в ЦФО на АУСН Количество субъектов МСП, зарегистрированных в ЦФО, перешедших на АУСН по состоянию на 01.08.2026 Регион Количество юрлиц на АУСН Количество ИП на АУСН Итого Москва 28 852 8 705 37 557 Московская область 10 821 5 461 16 282 Костромская область 7 966 2 561 10 527 Орловская область 4 868 999 5 867 Белгородская область 4 442 958 5 400 Ивановская область 1 976 1 245 3 221 Ярославская область 1 822 1 329 3 151 Воронежская область 1 890 605 2 495 Тверская область 1 903 408 2 311 Владимирская область 1 817 466 2 283 Липецкая область 1 556 626 2 182 Смоленская область 1 618 332 1 950 Калужская область 1 490 387 1 877 Тульская область 1 448 412 1 860 Рязанская область 1 360 344 1 704 Брянская область 1 053 289 1 342 Курская область 818 305 1 123 Тамбовская область 775 196 971 Всего в ЦФО 76 475 25 628 102 103 Источник: анализ по данным «СПАРК-Интерфакс» При этом эксперты по-разному оценивают дальнейшие перспективы АУСН. Людмила Смирнова считает «автоупрощенку» интересной лишь небольшому сегменту бизнеса и не видит в будущем ее применения в широком масштабе. Мнение госпожи Бердичевской отличается — потенциал системы высок, но нынешние критерии сужают ее аудиторию. По ее словам, особенно важны отсутствие НДС и нулевая ставка страховых взносов с фонда оплаты труда. При этом, отмечает эксперт, лимит в пять работников необходимо увеличивать, а порог дохода в 60 млн руб. пересматривать с учетом изменения масштаба бизнеса.

Как устроена автоматизация Федеральный эксперимент рассчитан на микробизнес и переносит значительную часть налогового администрирования с предпринимателя на ФНС и уполномоченный банк. АУСН не является универсальной заменой УСН: у режима ниже лимит по доходам и численности сотрудников, а требования к расчетам жестче. АУСН доступна организациям и ИП при одновременном соблюдении нескольких условий: средняя численность работников — не более пяти человек, выплата заработной платы работникам — только в безналичной форме, годовой оборот — не более 60 млн руб., для организаций остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб., расчетные счета открыты только в уполномоченных банках, выполняющих функции налогового агента. Налоговый период — месяц. Ставка зависит от объекта налогообложения: 8% при объекте «доходы» и 20% при «доходы минус расходы». Во втором случае минимальная ставка налога составляет 3% от доходов. Сменить объект в течение календарного года нельзя. Совмещение с другими системами налогообложения не допускается. На АУСН не уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование — ни за работников, ни за ИП за себя. Поэтому сравнивать АУСН и УСН только по ставкам неправильно. В результате АУСН автоматизирует прежде всего техническую часть налогового учета, но не отменяет контроля со стороны бизнеса. ФНС получает данные о расчетах от уполномоченного банка и из онлайн-кассы, и на их основе самостоятельно формирует налоговую базу и сумму налога, а предпринимателю остается отслеживать корректность отражения операций в личном кабинете. Поэтому ключевым условием работы режима становится не только наличие автоматизации, сколько качество исходных данных: ошибка в кассовой операции, банковской выписке или классификации платежа напрямую влияет на расчет налога. Для микробизнеса это сокращает объем регулярной бухгалтерской работы, но не исключает необходимости внутреннего контроля. «Автоматизация здесь довольно условная. Налоговый учет действительно в значительной степени осуществляется на стороне налоговых органов, однако для бизнеса это не означает, что бухгалтерская функция становится ненужной. Напротив, необходимо постоянно контролировать корректность данных, которые поступают в налоговую систему, и своевременно устранять ошибки. В результате для значительной части компаний ожидаемого сокращения учетной нагрузки может не произойти»,— комментирует Людмила Смирнова. «Назвать АУСН способом полностью отказаться от бухгалтерского учета было бы неправильно. Контроль действительно остается необходимым, причем в достаточно жесткие сроки. Но принципиальное отличие в другом: предпринимателю не требуется самостоятельно рассчитывать налог и формировать значительную часть налоговой отчетности, за него эту работу выполняет ФНС. Поэтому для микробизнеса АУСН меняет прежде всего саму модель взаимодействия с налоговой системой — от самостоятельного расчета к контролю расчета автоматизированного»,— добавляет Виктория Бердичевская.

Алексей Доскин