Минфин предложил для унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22% в основную налоговую базу по НДФЛ включить пассивные доходы (доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества, по договорам страхования и дарения). Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%. Как на эту инициативу отреагирует рынок, «Ъ-Кубань» рассказал директор краснодарского филиала компании «Цифра Брокер» Иван Пташник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Пташник

Фото: предоставлено автором Иван Пташник

Фото: предоставлено автором

«Этот год оказался для экономики очень непростым: и рыночная, и регуляторная конъюнктура заметно ухудшились. В начале года дефицит бюджета даже в худшем сценарии оценивали в 3–4 трлн руб. Сейчас уже понятно, что этот уровень будет превышен, вопрос лишь в том, насколько. По разным оценкам, итоговая цифра может оказаться в полтора-два раза выше плана. Отсюда очевидная проблема: чем этот дефицит закрывать. Занимать на долговом рынке становится все дороже — летом Минфину даже приходилось откладывать аукционы ОФЗ, а резервы ФНБ не бесконечны. На таком фоне повышение налога на инвестиционный доход выглядит логичным ходом — неприятным, но логичным. Прогрессивная шкала НДФЛ для граждан уже существует, ее просто распространяют на более широкий круг доходов.

Первая реакция рынка будет нервной, и это понятно. Он только начал отходить от весеннего обвала, а тут заголовки в духе "налог для инвесторов вырастет до 22%".

Но если разобраться, для большинства частных инвесторов почти ничего не меняется. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставке 13% до 2,4 млн руб. в год и 15% — сверх этой суммы. Поправки касаются тех, у кого совокупный доход выше: по оценке самого Минфина, это около 4 млн человек, примерно 6% налогоплательщиков. Необлагаемый процент по вкладам сохраняется, льгота долгосрочного владения — тоже, для доходов до 50 млн руб.

Давайте посчитаем. Возьмем дивидендную доходность 12% годовых. При налоге 15% на руки остается 10,2%, при 22% — примерно 9,4%. Разница меньше процентного пункта. С облигациями похожая картина: при купоне 15% переход с нынешних 15% налога на 22% отнимает около одного процентного пункта годовых. Для крупного капитала это заметно, но не критично: зона рентабельности сдвигается, а не исчезает.

Важнее другое. Раньше дивиденды и купоны считались отдельно от зарплаты, теперь они будут складываться с ней. Значит, человек с высоким окладом будет платить по своей верхней ставке уже с первого рубля инвестиционного дохода. Условно, у руководителя с доходом 25 млн руб. в год дивиденды будут облагаться по 20%, а не по 15%, как сейчас. Сильнее всего это скажется на крупном капитале, где даже небольшая разница в процентах превращается в существенные суммы.

Массового исхода с рынка я не жду, и вот почему: налог уравнивает все пассивные доходы между собой. Проценты по вкладам попадают под ту же шкалу, что и дивиденды, так что уходить из акций в депозит ради экономии на налоге бессмысленно — там будет то же самое.

В этой ситуации стоит присмотреться к ИИС, который как раз и создан для получения налоговых преференций: он сочетает вычет на взносы и освобождение дохода от налога при длительном владении. Для рынка в целом это, на мой взгляд, скорее перераспределение средств внутри, чем отток. Гораздо сильнее на поведение инвесторов сейчас влияют ставка ЦБ и геополитика, чем очередные изменения в Налоговом кодексе».