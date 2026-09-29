ПВО уничтожила 21 БПЛА над Белгородской и Курской областями и Черным морем

Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями двух регионов России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали с 08:00 до 20:00. Беспилотники были уничтожены над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

Накануне ночью российские средства ПВО также нейтрализовали 129 беспилотников. Их зафиксировали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение материалов, связанных с атаками беспилотников и работой систем противовоздушной обороны. Ограничение распространяется на публикацию соответствующих фото- и видеоматериалов в социальных сетях и мессенджерах.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик