«Харбин» и «Дели» взяли в высоту

В Екатеринбурге разрабатывают проект застройки территории вдоль улицы Куйбышева, где стояли гостиница-недострой «Дели» и бывший ресторан «Харбин». На одном из участков планируют построить 25-этажный общественно-деловой центр. На втором участке, который принадлежит структуре УГМК, архитектор предложил возвести высотное здание, которое станет доминантой, а компания, по данным «Ъ-Урал», рассматривает вариант строительства медицинского центра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз медцентра на месте гостиницы "Дели" и общественного центра на месте "Харбина"

Земельные участки, где располагались недостроенная гостиница «Дели» и бывший ресторан «Харбин», расположены на левом берегу реки Исеть, вдоль улицы Куйбышева. Рядом построен и в марте был запущен спортивный комплекс «УГМК Арена» вместимостью 15 тыс. зрителей.

На месте «Харбина» по заказу компании «Куйбышева, 38» запроектирован 25-этажный общественно-деловой центр. Авторами проекта стали и. о. ректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ), заслуженный архитектор РФ Александр Долгов и доцент кафедры архитектурного проектирования УрГАХУ Артем Трегубов. Проект уже одобрен экспертным архитектурным советом, но работа над ним продолжается.

Согласно сервису Kartoteka.ru, компания «Куйбышева, 38» зарегистрирована по одноименному адресу в Екатеринбурге. Она занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Ее бенефициарами являются Владислав Андриенко и Александр Шарапов.

На форуме 100+ TechnoBuild, который прошел в начале октября в Екатеринбурге, Александр Долгов показал, как будет выглядеть будущий общественно-деловой центр, а также предложил построить на месте гостиницы «Дели» объект «значительно выше 100 метров».

Строительство гостиницы «Дели» началось в Екатеринбурге в 1995 году, но уже в 1997 году работы прекратились, а владевшая зданием российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» заявила о ликвидации. В 2016 году новые собственники — ТДЦ «Мегаполис» (принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову) — заявили о возобновлении работ, но строительство снова было остановлено. В 2020 году здание выкупила АО «Ледовая арена» (60% принадлежит УГМК, 40% — министерству по управлению госимуществом Свердловской области, МУГИСО), а в 2021 году незавершенный объект снесли.

Землей, где была гостиница, владеет «Ледовая арена», которая рассматривала варианты строительства гастрорынка, фуд-корта, торговых объектов. По последним данным, компания планирует возвести центр «УГМК-Здоровье».

По мнению господина Долгова, на этом месте должна появиться доминанта — высотное здание. «У УГМК есть возможность создать там что-то выдающееся. В погоне за урбанистикой города, нам важно не потерять его уникальность, его айдентику, а она складывалась еще в XVIII веке. Кому как не УГМК строить здесь доминанту. Это задача, которая требует высшего пилотажа»,— заявил на форуме господин Долгов.

По словам архитектора, «УГМК Арена» имеет горизонтальную форму, а новый объект должен быть вертикальной доминантой и одно здание будет дополнять другое.

Заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин считает, что доминанта в этом квартале действительно необходима, но на пересечении ул. Степана Разина и Народной Воли. «Там есть "пяточек" и там можно поставить высокое здание маленькой площади. Оно как раз встанет по оси, если смотреть со стороны Плотинки и компенсирует снесенную телебашню»,— пояснил «Ъ-Урал» Михаил Вяткин. По его мнению, на месте гостиницы «Дели» высотное здание строить не стоит.

В УГМК получить комментарий о планах застройки территории не удалось. Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин уточнил «Ъ-Урал», что юридически площадка принадлежит не его компании. «То, что у архитекторов есть такие идеи, — это хорошо. Место хорошее для любых зданий. Главное, чтобы они не закрыли вид на "УГМК Арену". Это важная достопримечательность города и региона»,— подчеркнул господин Мордовин.

Мария Игнатова