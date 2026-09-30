Глава администрации Азовского района Ростовской области ушел в отставку

Глава администрации Азовского района Ростовской области Сергей Комаров досрочно покинул должность. Об этом сообщили несколько ростовских СМИ со ссылкой на собственные источники. Решение об отставке было принято 29 сентября на заседании районного собрания депутатов.

Заявление об уходе господин Комаров написал около двух недель назад. При этом ранее он уже предпринимал попытку покинуть пост, однако тогда отставка не состоялась. Среди причин отставки называются разногласия с областным правительством по ряду вопросов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

После заседания бывший глава района вышел в прямой эфир, где ответил на вопросы жителей. Обращаясь к ним, он призвал сохранять бдительность и пожелал скорейшего наступления мира.

Сергей Комаров возглавил администрацию Азовского района в июне 2025 года после истечения срока полномочий прежнего главы Александра Палатного. До этого он руководил Новоалександровским сельским поселением. Таким образом, на посту главы администрации района господин Комаров проработал немногим более года.

Валерий Климов