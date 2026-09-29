В Крыму и Севастополе спрос на кофемашины упал на 9 и 11%

В Крыму количество покупок кофемашин в январе—августе 2026 года сократилось на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Медианная цена такой покупки выросла на 5% — до 19 642 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным экспертов, в Севастополе количество покупок кофемашин в январе—августе 2026 года снизилось на 6% год к году. Медианная цена достигла 19 130 руб. Это на 6% выше уровня аналогичного показателя прошлого года.

По мнению руководителя FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Татьяны Солдатовой, снижение спроса на кофемашины в Крыму и Севастополе может быть связано не с падением интереса к кофе как категории, а с изменением сценариев потребления и более осторожным отношением к крупным покупкам. Эксперт отмечает, что кофемашина — это не импульсный товар: покупатель оценивает не только ее стоимость, но и расходы на зерно, капсулы, обслуживание и ремонт. На фоне высокой стоимости жизни и логистических издержек жители региона могут откладывать обновление техники либо выбирать более доступные альтернативы — капельные кофеварки, турки, френч-прессы и дрипы.

«В 2026 году на рынок влияет и сокращение туристического потока. В июне число гостиничных бронирований в Крыму снизилось на 31% год к году, в Севастополе — на 40%; в сентябре Российский союз туриндустрии также фиксировал наиболее заметное падение бронирований среди внутренних направлений именно в этих регионах. Меньше туристов — меньше краткосрочного спроса и на технику для посуточной аренды, апартаментов, мини-отелей и небольших заведений»,— прокомментировала Татьяна Солдатова.

Старший преподаватель кафедры информационных технологий Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Камалова считает, что одна из причин падения спроса на кофемашины — сложности с логистикой и сервисом. «Крымский полуостров имеет ограниченное транспортное сообщение с материковой частью России, что влияет на доступность товаров и запасных частей. Покупатели в Крыму и Севастополе чаще сталкиваются с риском приобретения модели, которую потом сложно обслуживать: отсутствие сервисных центров нужной марки, длительная доставка комплектующих, отсутствие гарантийной поддержки на месте. Это формирует осторожное отношение к покупке, особенно в отношении незнакомых или нишевых брендов. В регионах с развитой дистрибьюторской и сервисной сетью таких барьеров меньше, и потребители активнее пробуют новые категории товаров»,— пояснила эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе—августе 2026 года количество покупок кофемашин в Краснодарском крае выросло на 11%, Адыгее — на 13%, Ростовской области — на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Маргарита Синкевич