Государственным работодателям указали на местность

Конституционный суд РФ принял постановление, признающее неконституционными нормы закона, по которым госслужащих, отказавшихся продолжать службу в другой местности, увольняли без выплаты компенсации. Постановление вынесено в рамках обращения бывших работниц налоговой инспекции в Вологодской области Ольги Зуевой и Елены Масловой. Юристы подтверждают, что судебная практика по данному вопросу была противоречивой, но КС РФ однозначно установил: в случае отказа от переезда при увольнении гражданскому служащему должны выплатить четыре оклада, как при сокращении.

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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Заседание Конституционного Суда России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Принятое постановление № 56-П рассмотрено в рамках жалобы Ольги Зуевой и Елены Масловой о проверке конституционности пункта 1 ч. 2 ст. 24, ч. 1 ст. 29 и п. 7 ч. 1 ст. 33 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также ч. 1–4 ст. 74 и п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. Обе заявительницы служили в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в городе Устюжна Вологодской области. В 2023 году их рабочие места в Устюжне упразднили, а сотрудницам предложили переехать служить в Бабаево. После отказа переезжать их уволили. Зуева и Маслова через суд просили признать увольнение незаконным, а также изменить формулировку на «упразднение государственного органа» и выплатить компенсацию — четыре месячных оклада, которые положено выплачивать при сокращении. Суды всех инстанций отказали заявительницам, не приняв их доводы о том, что ликвидация рабочих мест в Устюжне является упразднением обособленного подразделения, поскольку сокращения должностей не произошло, изменилось лишь расположение их рабочих мест, но не должностные обязанности. Вышестоящие инстанции это решение поддержали.

КС РФ решил, что увольнять служащего за отказ переехать в другую местность без компенсации противоречит Конституции. Переезд предполагает и финансовые затраты, и обустройство семьи на новом месте и не может выполняться без согласия сотрудника в одностороннем порядке. По сути, увольнение за отказ от переезда в другой город мало отличается от сокращения должности, установил КС РФ. Следовательно, увольнение в данном случае должно сопровождаться выплатой компенсации сотруднику в размере четырехмесячного денежного содержания.

«Таким образом, обжалуемые нормы... не соответствуют Конституции РФ. Увольнение гражданского служащего, отказавшегося продолжить службу в другой местности впредь должно осуществляться с предоставлением ему гарантий, предусмотренных для случаев... в связи с сокращением должностей гражданской службы. Законодатель не лишен возможности в рамках своей дискреции внести в действующее законодательство нормативные уточнения в связи с настоящим Постановлением»,— говорится в документе КС РФ. Дела заявительниц подлежат пересмотру.

По словам адвоката, советника Федеральной палаты адвокатов РФ Ирины Фаст, подобные споры носят массовый характер, но судебная практика была противоречивой, что и признал КС РФ. «Одни суды считали, что человек, лишившийся работы в своем городе не по своей вине, фактически попал под сокращение и должен получить компенсацию. Другие рассуждали формально: должность сохранена, обязанности те же, а значит, гарантии не положены. Но перевес был все-таки в сторону работников»,— делится наблюдениями адвокат.

Дмитрий Горбунов, партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры», обращает внимание, что в судопроизводстве по спорам в области трудового права активное участие принимает прокуратура. В таких делах она может выступать истцом. «В большей части судебные акты КС РФ являются практикообразующими, поскольку суждения суда непосредственно влияют на действия нижестоящих судов»,— отмечает юрист.

Госпожа Фаcт добавляет, что противоречивость таких споров снята КС РФ окончательно: для госорганов перенос рабочих мест в другой город перестает быть бесплатным. «Шансы заявительниц получить компенсацию очень высоки: их ситуация прямо описана в постановлении. С формулировкой увольнения сложнее. КС не признал неверным само основание увольнения, поэтому суд может как изменить формулировку, так и ограничиться взысканием компенсации»,— дает оценку адвокат.

Александра Тен