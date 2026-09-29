Более 200 млн рублей привлекут на благоустройство парка в Закамске

Как рассказал в ходе прямого эфира глава Перми Эдуард Соснин, на реализацию проекта благоустройства парка развлечений «Счастье есть» в Кировском районе Перми будет направлено свыше 200 млн рублей. Ранее этот парк занял первое место в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В рейтинговом голосовании приняли участие 146 тыс. пермяков, за проект реконструкции парка «Счастье есть» отдали голоса более 33,8 тыс. человек.

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Согласно планам, в парке обновят пешеходные маршруты и зоны отдыха, установят новые беседки и навесы. Кроме этого, там отремонтируют детские и спортивные площадки, оснастят их инклюзивным оборудованием. Также там проведут озеленение и модернизируют систему наружного освещения. «Более того мы сейчас думаем над тем как изыскать бюджетные средства и обновить там аттракционы», — уточнил Эдуард Соснин.

Парк культуры и отдыха с аттракционами появился в Кировском районе летом 1971 года. Название «Счастье есть» объект получил в 2014 году. Парк считается одним из главных рекреационных пространств в микрорайоне Закамск.