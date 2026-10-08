Рубль остается крепким: что это значит для экономики
08.10.2026, 09:55
Траектория рубля в 2026 году менялась не раз. Все началось с отключения бюджетного правила и краткосрочного ослабления валюты, но затем рост мировых цен на нефть и увеличение экспортной выручки привели к укреплению курса до уровня ниже 71 рубля за доллар. К осени на фоне роста покупок валюты Минфином и снижения продаж экспортерами курс вновь приблизился к 80–85 рублям за доллар.
При этом, несмотря на сохраняющуюся волатильность, факторы, поддерживающие рубль, по-прежнему остаются в силе. О причинах такой устойчивости и о том, чем сильная валюта полезна экономике и какие риски она несет, рассказывает Роман Неретин, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Саратове.
Почему рубль по-прежнему крепок
Главная причина — в изменении структуры валютного рынка после 2022 года. Россия по-прежнему сохраняет профицит внешней торговли, то есть экспорт приносит больше валюты, чем требуется для оплаты импорта. При этом каналов, через которые эта валюта уходит из страны, стало значительно меньше, чем раньше.
Таким образом рубль становится фундаментально крепче. К тому же погашение внешнего валютного долга уменьшает не только объем задолженности, но и процентные расходы. Поэтому потребность в иностранной валюте для обслуживания этих платежей логично тоже начинает снижаться.
Меньше стал и спрос на иностранные активы. Возможности для зарубежных инвестиций и без того ограничены, а наличие инфраструктурных рисков делает их ещё менее привлекательными. Раньше именно это формировало постоянный спрос на иностранную валюту и способствовало накоплению валютных резервов.
В результате экспорт продолжает формировать устойчивое предложение валюты, тогда как структурный спрос на нее остается относительно низким. Именно этот дисбаланс и создает фундаментальную поддержку рублю.
Помощник для ЦБ
Для российской экономики крепкий рубль имеет заметные преимущества. Главное из них — влияние на инфляцию. Сильная валюта делает импортные товары, комплектующие и сырье дешевле, ограничивая через этот канал и рост внутренних цен.
Для Банка России это особенно важно. Исторически периоды устойчивого замедления инфляции в России часто сопровождались укреплением рубля, тогда как его резкое ослабление, наоборот, тут же отражалось на ценах, их росте. В этом смысле крепкий рубль — один из факторов, позволяющих экономике проходить период охлаждения с меньшим инфляционным давлением. Чем устойчивее будет динамика цен, тем больше пространства появится у ЦБ для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Однако есть у сильной валюты и обратная сторона.
Цена крепкого рубля
Острее всего на укрепление рубля реагируют экспортеры. Эти компании получают значительную часть выручки в иностранной валюте, но несут большую часть расходов в рублях. Поэтому при укреплении курса их рублевая выручка и рентабельность снижаются.
Особенно заметно это в нефтегазовом секторе, где крепкий рубль в сочетании с низкими ценами на нефть ограничивает денежные потоки и возможности для инвестиций. В частности, компании начинают осторожнее относиться к расширению географии бурения, что в перспективе может отразиться на объемах добычи.
При этом крепкий рубль в сочетании с высокой ставкой в целом заметно охлаждает экономику. Высокая стоимость денег не позволяет в полной мере использовать одно из их ключевых преимуществ: наращивание инвестиционного импорта, прежде всего в виде закупок станков и другого оборудования.
Что может ослабить рубль
Фундаментальная поддержка курса рубля не означает, что он будет оставаться на одном уровне. Скорее речь идет о том, что для устойчивого ослабления валюты необходим более существенный сдвиг в балансе спроса и предложения.
Одной из мер здесь может стать изменение бюджетного правила. Операции государства с валютой сглаживают влияние нефтяных цен на курс, поэтому изменение их объема способно сдвинуть равновесие на рынке.
Дополнительно повлиять на ситуацию может ожидаемое снижение цены отсечения нефти до 50 долл. за баррель. В этом случае больше нефтегазовых доходов будет направляться в ФНБ, а спрос на валюту со стороны государства вырастет. Это грозит ослаблением рубля и усилением инфляционного давления, что, в свою очередь, может потребовать более жесткой политики ЦБ.
Другой риск связан с состоянием экономики. Глубокий спад может усилить неопределенность и привести к росту спроса на иностранную валюту. В таком случае давление на рубль будет связано уже не столько с торговым балансом, сколько с ухудшением ожиданий и стремлением сократить рублевые риски.
При этом постепенное снижение ключевой ставки само по себе вряд ли станет достаточным условием для сильной девальвации. Структурный спрос на валюту остается заметно ниже, чем несколько лет назад, и именно этот фактор продолжает поддерживать рубль.
Курс на устойчивость
В базовом сценарии курс до конца года может оставаться в диапазоне 75–85 рублей за доллар. Такой уровень сохраняет дезинфляционный эффект крепкой валюты, но одновременно несколько смягчает давление на экспортный сектор.
В 2027 году фундаментальные условия для крепкого рубля сохранятся. Курс может оставаться волатильным под влиянием внешних событий или бюджетных операций, но для устойчивого перехода к заметно слабому рублю потребуется изменение гораздо более фундаментальных условий.