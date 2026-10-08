Рубль остается крепким: что это значит для экономики

Для Банка России это особенно важно. Исторически периоды устойчивого замедления инфляции в России часто сопровождались укреплением рубля, тогда как его резкое ослабление, наоборот, тут же отражалось на ценах, их росте. В этом смысле крепкий рубль — один из факторов, позволяющих экономике проходить период охлаждения с меньшим инфляционным давлением. Чем устойчивее будет динамика цен, тем больше пространства появится у ЦБ для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.