Кто такие роверы

Удмуртия вошла в перечень регионов, где в течение трех лет будет действовать экспериментальный правовой режим для использования роботов-роверов при оказании транспортных и логистических услуг. Соответствующее постановление правительство РФ утвердило 26 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ровер определен как автономное устройство с автоматизированной системой управления, предназначенное в том числе для перевозки грузов. В рамках эксперимента ему разрешено передвигаться по велопешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам, прилегающим территориям, в жилых и пешеходных зонах, а также внутри зданий.

Максимальная скорость ровера установлена на уровне 25 км/ч, масса без груза — не более 120 кг, ширина — до 80 см, длина — до 110 см. Робот должен быть оборудован лидаром с дальностью сканирования не менее 30 м, камерами, белым передним освещением, светоотражающими элементами и звуковым сигналом. На корпусе должны размещаться идентификационный номер и QR-код.

При движении по тротуарам, пешеходным и жилым зонам скорость ограничивается 10 км/ч, а при пересечении проезжей части по пешеходному переходу — 6 км/ч. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного подключения диспетчера к управлению ровером.

Участниками экспериментального режима стали «Рободоставка», «Дронсхаб» и «СберЛогистика». До начала эксплуатации компания должна уведомить региональные власти, Минтранс, МВД и ФСО не менее чем за 10 рабочих дней.

Эксперимент будет действовать в 31 регионе России, Москве, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».