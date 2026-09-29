Миноритарий ПНТ оспорил продажу 55% акций терминала компании «Росхим»

Миноритарный акционер «Петербургского нефтяного терминала» Елена Васильева обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании незаконной продажи 55% акций предприятия компании «Росхим». По ее мнению, при передаче пакета было нарушено ее преимущественное право на его приобретение.

Контрольный пакет ПНТ государство получило в 2025 году после иска Генеральной прокуратуры к семье Скигиных, владевшей вторым крупным пакетом акций терминала. В июне 2026 года 55% акций перешли компании «Росхим», председателем совета директоров которой является Игорь Ротенберг.

Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость актива могла составить около 9 млрд рублей, однако официального подтверждения этой суммы не поступало.

В своем иске Елена Васильева утверждает, что на момент передачи акций «Росхиму» имела как миноритарный акционер преимущественное право на их выкуп. По ее версии, ранее в 2026 году представители государства провели собрание акционеров и внесли в устав ПНТ изменения, исключившие такую возможность.

Васильева считает действия по изменению устава незаконными. Исковое заявление было подано 25 сентября.

Одновременно акционер попросила суд принять обеспечительные меры и запретить «Росхиму» отчуждать акции ПНТ или совершать с ними другие юридически значимые действия. В настоящее время в карточке дела в картотеке арбитражных судов информация о дальнейшем движении заявления отсутствует.

Матвей Николаев