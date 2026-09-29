Греф уверен, что ИИ не заменит его в ближайшие 10 лет

Искусственный интеллект (ИИ) уже влияет на перераспределение обязанностей среди сотрудников, считает глава Сбербанка Герман Греф. Однако, по его мнению, в ближайшие 10 лет ИИ не сможет заменить руководство компаний.

Господин Греф уверяет, что его «заботит судьба его сотрудников». По его словам, он тратит много времени, «чтобы продумать, какие еще бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге».

«Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании, скажем так, абстрактно»,— сказал глава «Сбера» на Московском стартап-саммите (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект может стать таким же незаменимым, как электричество. Минцифры и бизнес обсуждают гранты и субсидии на создание датасетов для обучения больших ИИ-моделей. Русскоязычные и отраслевые наборы данных смогут использовать несколько исследовательских команд, что сократит дублирование затрат.

Подробности — в материале «Ъ» «В поисках капитала гранта».