Греф уверен, что ИИ не заменит его в ближайшие 10 лет
Глава Сбербанка Греф: ИИ не заменит руководителей компаний в ближайшие 10 лет
Искусственный интеллект (ИИ) уже влияет на перераспределение обязанностей среди сотрудников, считает глава Сбербанка Герман Греф. Однако, по его мнению, в ближайшие 10 лет ИИ не сможет заменить руководство компаний.
Господин Греф уверяет, что его «заботит судьба его сотрудников». По его словам, он тратит много времени, «чтобы продумать, какие еще бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге».
«Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании, скажем так, абстрактно»,— сказал глава «Сбера» на Московском стартап-саммите (цитата по «Интерфаксу»).
Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект может стать таким же незаменимым, как электричество. Минцифры и бизнес обсуждают гранты и субсидии на создание датасетов для обучения больших ИИ-моделей. Русскоязычные и отраслевые наборы данных смогут использовать несколько исследовательских команд, что сократит дублирование затрат.
Подробности — в материале «Ъ» «В поисках капитала гранта».
В банковской работе искусственный интеллект уже берет на себя операции с четкими правилами: обработку заявок, идентификацию клиентов, управление документами, прогнозирование рисков и подбор финансовых продуктов. В декабре 2024 года сообщалось, что почти 90% решений по оборотным кредитам юридических лиц в Сбербанке принимал искусственный интеллект; банк планировал увеличить эту долю до 97% за два года.
При этом в работе с предпринимателями система не устраняет менеджера полностью: AI-помощник собирает сведения о клиенте, готовит резюме и предлагает подходящий продукт перед встречей, передавая результат сотруднику. Такая конструкция заменяет отдельные повторяющиеся операции и сокращает объем среднего управленческого и административного труда, но не передает искусственному интеллекту ответственность за весь бизнес.