В поисках капитала гранта

Минцифры и бизнес обсуждают гранты и субсидии на создание датасетов для обучения больших ИИ-моделей. Русскоязычные и отраслевые наборы данных смогут использовать несколько исследовательских команд, что сократит дублирование затрат. Однако без требований к их дальнейшему использованию деньги могут достаться крупным компаниям, а созданные датасеты — оказаться невостребованными, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Минцифры и бизнес обсуждают возможность субсидировать затраты или предусмотреть грантовую поддержку формирования качественных датасетов (набор данных) для обучения больших фундаментальных моделей. Мера необходима для поддержки создания датасетов с целью последующего использования научными и исследовательскими центрами. Соответствующее предложение представители бизнеса, госкорпораций и правительства обсуждали на заседании рабочей группы «Меры поддержки ИИ» 10 сентября. Об этом “Ъ” рассказали два источника, участвовавших в обсуждениях, и подтвердил еще один, знакомый с повесткой встречи. Согласовать финансовые меры поддержки регулятор и бизнес должны до 30 сентября 2026 года.

Собеседник “Ъ” пояснил, что такая поддержка может дать заметный эффект, поскольку она позволит создавать качественные русскоязычные и отраслевые наборы данных, доступные нескольким исследовательским командам. Мера также может снизить случаи повторного использования данных и дублирования затрат. Однако финансирование датасетов решает только часть задач, утверждают собеседники. Для развития отечественных моделей в первую очередь нужны вычислительные мощности, специалисты и инфраструктура для применения моделей.

Правительство прорабатывает меры поддержки ИИ к недавно принятому 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта». Общий объем планируемой господдержки направления составляет около 71,7 млрд руб. В частности, обсуждается льготное кредитование и лизинг на серверы и GPU для обучения ИИ-моделей (см. “Ъ” от 15 сентября).

Впрочем, как отмечают собеседники “Ъ”, конкретные параметры субсидирования или грантовой поддержки пока не обсуждаются. «Бюджет зависит от доступности исходных данных, условий их использования, объема очистки, необходимости разметки и привлечения отраслевых экспертов. Пока оценить необходимые затраты невозможно»,— говорит собеседник.

Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнил, что обсуждение мер поддержки продолжается, но окончательные решения по мерам еще не приняты. Представитель Минцифры подтвердил факт обсуждения и уточнил, что параметры предлагаемых мер, включая критерии участия, объем финансирования, ставки субсидирования или грантов и сроки реализации, будут определены по итогам межведомственного согласования. “Ъ” направил запросы Сбербанку и «Яндексу». Представители VK и Т-Банка от комментариев отказались.

Как правило, способов отбора на грант всего два: конкурс, где побеждает лучшее предложение, и запрос предложений, где деньги получают все, кто прошел по критериям, в порядке очередности заявок, говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Гранты на особо значимые проекты, как правило, покрывают от 100 млн до 2 млрд руб. Потолок с софинансированием, как у Фонда содействия инновациям,— до 30 млн руб. при вложении получателя не менее 20%. Для ИИ-проектов государство закрывает до 80%»,— добавляет эксперт.

Создание датасета — одна из самых трудоемких и дорогих частей ИИ-проекта, отмечает гендиректор Ivideon Заур Абуталимов. Например, типовой заказной проект компании в области видеоаналитики занимает четыре-пять месяцев, и до 80% этого времени может уходить на сбор, очистку, разметку и проверку данных. В зависимости от задачи стоимость подготовки датасета составляет от одного миллиона до десятков миллионов рублей, говорит эксперт. Хороший датасет — это десятки пробных обучений, сотни тысяч GPU-часов, что по силам только лабораториям очень высокого уровня, добавляет заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов. Идея финансировать датасеты — концептуально верная, только деньги могут уйти «гигантам» без требования публиковать результат.

Ника Сизова