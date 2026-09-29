Мишустин: ИИ может стать таким же незаменимым, как электричество

Премьер-министр Михаил Мишустин записал видеообращение к участникам Московского стартап-саммита. В нем он сказал, что в ближайшие годы искусственный интеллект может стать таким же незаменимым, как электричество.

«На наших глазах происходит глобальная технологическая революция. Искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь и в ближайшие годы может стать такой же незаменимой частью, как электричество или интернет»,— сообщил Михаил Мишустин.

Как добавил премьер-министр, за первые шесть месяцев 2026 года в России появилось почти 37 тыс. новых IT-компаний. Он отметил, что в стране открываются и новые технопарки, где основатели стартапов могут получить все необходимое для работы. По его словам, сейчас работает более 200 таких площадок. Еще около 100 должны заработать в ближайшие четыре года.

По словам Михаила Мишустина, российский рынок инноваций делает ставку на стартапы, а крупные компании все чаще обращаются к готовым ИИ-решениям. Он добавил, что созданием фундаментальных моделей на основе искусственного интеллекта в России занимаются корпорации. Небольшие компании, как указал премьер, способны учитывать особенности отдельных отраслей.