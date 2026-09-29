Четыре туриста застряли в затопленной пещере в Крыму

28 спасателей пытаются вызволить четверых туристов, застрявших в затопленной Красной пещере в Крыму. Об этом «Ъ» сообщили в МЧС по Республике Крым и Севастополю.

По информации чрезвычайного ведомства, четверо туристов ушли в пещеру на экскурсию по экстремальному маршруту 28 сентября. Однако из-за поднявшегося уровня воды люди оказались заблокированы за сифонами (участками пещеры, которые целиком заполнены водой) и не смогли выбраться самостоятельно. Группа не выходит на связь уже более 12 часов.

«Спасательная операция проводится на двух участках: со стороны Красной и Голубиной пещер. К работам привлечено 28 человек и 7 единиц техники»,— уточнили в пресс-службе МЧС.

Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение и режим повышенной готовности. По словам специалистов, сильные ливни спровоцировали подъем уровня воды в наземных и подземных реках и водоемах.

Красная пещера, или Кизил-Коба,— одна из крупнейших пещерных систем Крыма и одна из крупнейших в Европе. Ее изученная часть простирается примерно на 26 км в глубину гор.

Александр Дремлюгин, Симферополь