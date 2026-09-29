Суд в Иране оставил в силе 74 удара плетью для выступавшей без хиджаба певицы
Апелляционный суд Тегерана оставил в силе приговор известной иранской певице Парасту Ахмади. Как отмечает «Би-би-си», женщина получит 74 удара плетью за то, что два года назад публично выступила без хиджаба.
Фото: @ParastooAhmadii
Как сообщили «Би-би-си» адвокаты певицы, суд подтвердил решение предыдущей инстанции без проведения слушания. Защитники полагают, что главная цель — предотвратить подобные случаи в будущем. При этом адвокаты заявили, что не считают проведение концерта преступлением, а наказание, по их мнению, «одно из самых жестких по таким обвинениям, можно было применить штрафы и менее жесткие меры».
Концерт Парасту Ахмади и ее группы прошел 11 декабря 2024 года, трансляция велась на ее YouTube-канале. Она выступала в черном платье с открытыми плечами, распущенными волосами и без хиджаба. По законам Иранской Республики женщинам запрещено исполнять песни соло перед публикой и появляться в общественных местах без хиджаба. За первые сутки трансляцию посмотрело около 500 тыс. человек, а к лету 2026 года число просмотров приблизилось к 3 млн.
Члены ее группы также приговорены к ударам плетью. Кроме того, всем им, включая Парасту Ахмади, запрещено в течение двух лет покидать Иран и заниматься творческой деятельностью.
Размер наказания связан не с отдельной новой санкцией, а с нормой, установленной в Иране в 1983 году: за появление женщины в общественном месте без хиджаба предусматривались 74 удара плетью. Уголовное законодательство уже содержало наказания за нарушение правил ношения хиджаба, поэтому подтверждение приговора сохраняет возможность применять эту норму к публичным выступлениям без покрытия головы.
В 2023 году давление дополнялось внесудебными ограничениями: женщинам без хиджаба угрожали конфискацией автомобилей, исключением из университетов, ограничением доступа к банковским услугам и общественному транспорту. В тот же период власти представили законопроект, предусматривавший ужесточение наказания; на этом фоне 74 удара плетью выглядят как сохранение наиболее жесткого из уже предусмотренных законом инструментов, а не как разовая замена штрафу.