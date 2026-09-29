Суд в Иране оставил в силе 74 удара плетью для выступавшей без хиджаба певицы

Апелляционный суд Тегерана оставил в силе приговор известной иранской певице Парасту Ахмади. Как отмечает «Би-би-си», женщина получит 74 удара плетью за то, что два года назад публично выступила без хиджаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ParastooAhmadii Фото: @ParastooAhmadii

Как сообщили «Би-би-си» адвокаты певицы, суд подтвердил решение предыдущей инстанции без проведения слушания. Защитники полагают, что главная цель — предотвратить подобные случаи в будущем. При этом адвокаты заявили, что не считают проведение концерта преступлением, а наказание, по их мнению, «одно из самых жестких по таким обвинениям, можно было применить штрафы и менее жесткие меры».

Концерт Парасту Ахмади и ее группы прошел 11 декабря 2024 года, трансляция велась на ее YouTube-канале. Она выступала в черном платье с открытыми плечами, распущенными волосами и без хиджаба. По законам Иранской Республики женщинам запрещено исполнять песни соло перед публикой и появляться в общественных местах без хиджаба. За первые сутки трансляцию посмотрело около 500 тыс. человек, а к лету 2026 года число просмотров приблизилось к 3 млн.

Члены ее группы также приговорены к ударам плетью. Кроме того, всем им, включая Парасту Ахмади, запрещено в течение двух лет покидать Иран и заниматься творческой деятельностью.

Алена Миклашевская