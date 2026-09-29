FIFA обвинила UEFA в распространении дезинформации перед президентскими выборами

Международная федерация футбола (FIFA) подала иск против Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Об этом сообщает Sky Sports.

В тексте заявления сказано, что UEFA в преддверии президентских выборов FIFA организовал кампанию с целью распространения дезинформации о действующем главе структуры Джанни Инфантино. «Действия UEFA организованы недобросовестно и с целью преследования. Без каких-либо на то оснований UEFA предполагает, что господин Инфантино стремился лично нажиться на предложении, связанном с чемпионатом мира»,— сказано в обращении.

В июле Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны UEFA, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатской конфедерации футбола (AFC) президент FIFA отказался от планов, что, впрочем, не позволило ему вернуть доверие упомянутых региональных структур.

UEFA запросил документы о FFE, чтобы возбудить дело в отношении господина Инфантино. FIFA в своем иске подчеркнула, что «суд должен пресечь любую попытку повлиять на выборы президента на основании этих данных».

Джанни Инфантино стал президентом FIFA в 2016 году. Он дважды переизбирался на безальтернативной основе. Выборы FIFA состоятся в марте 2027 года в Марокко.

Арнольд Кабанов