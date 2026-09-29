В СКФО 31% жителей готовы запустить бизнес в ближайшие два года

В Северо-Кавказском федеральном, согласно результатам опроса, 31% респондентов уже занимаются бизнесом или планируют открыть его в ближайшие один-два года. Еще 40% пока не строили таких планов, однако задумываются об этом. Такие данные «Ъ-Кавказ» представили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Среди тех, кто уже ведет дело, собирается его открыть или размышляет над этим, наиболее востребованным направлением оказались хобби, творчество и рукоделие — его выбрали 20% опрошенных. По 16% хотели бы заняться бизнесом в сфере красоты и ухода или торговлей одеждой, обувью и аксессуарами. Открыть кафе или ресторан, а также оказывать услуги готовы по 15%, заняться строительством и ремонтом — 11%, развлечениями и досугом, а также детскими товарами и товарами для семьи — по 10%. По 9% выбрали IT и цифровые продукты, автомобили и транспорт, образование и обучение, а также товары для дома и интерьера.

При этом предпочтения мужчин и женщин заметно расходятся. Мужчины чаще ориентируются на услуги (21%), строительство и ремонт (20%), IT и цифровые продукты (18%). Женщины отдают приоритет хобби, творчеству и рукоделию (26%), красоте и уходу (22%), а также услугам (19%).

Главным мотивом для открытия собственного дела 43% жителей СКФО назвали желание работать на себя. Увеличить заработок хотят 35%, заниматься любимым делом — 27%. Возможность удаленной работы важна для 17%, реализовать собственную бизнес-идею стремятся 13%.

Если бы решение о запуске бизнеса требовалось принять немедленно, 33% жителей округа в первую очередь занялись бы подсчетом стартовых расходов и оценкой возможной прибыли, 31% — проверкой спроса и изучением конкурентов. Определиться с товаром или услугой предпочли бы 21%, искать первых клиентов или поставщиков и материалы — по 20%, зарегистрировать бизнес — 19%.

На запуск собственного дела жители СКФО в среднем готовы потратить 324 тыс. руб. При этом 21% рассчитывают уложиться в сумму до 50 тыс. руб., 20% готовы вложить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., 12% — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Для продвижения бизнеса 19% планируют самостоятельно использовать площадки электронной коммерции, 17% — с привлечением специалистов и рекламных агентств. На видеоплатформы рассчитывают 16%, на сервисы коротких вертикальных видео — 14%. При этом 26% респондентов назвали площадки электронной коммерции сервисом, который выбрали бы или уже выбрали для старта бизнеса.

Константин Соловьев