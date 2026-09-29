За «ЕР» в ходе прошедших выборов в Новороссийске проголосовали 100 тысяч человек

В Новороссийске явка на выборах депутатов Государственной думы составила 70,03%. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания заместитель главы города по внутренней политике Олег Мацедонский. По его данным, в голосовании приняли участие 181,15 тыс. человек.

Основные дни голосования проходили с 18 по 20 сентября, досрочное голосование было организовано с 14 по 17 сентября. В городе работали 143 избирательных участка, в том числе два временных — в СИЗО и городской больнице №1. В досрочном голосовании приняли участие 57,6 тыс. жителей.

По итогам кампании за «Единую Россию» проголосовали 100,37 тыс. человек, или 55,4% избирателей. Кандидат Сергей Алтухов получил 110,84 тыс. голосов, что соответствует 61,1%.

Олег Мацедонский поблагодарил жителей Новороссийска за участие в выборах и проявленную гражданскую позицию.

Вячеслав Рыжков