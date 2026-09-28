Прокурор Санкт-Петербурга остался недоволен раскрываемостью киберпреступлений

На координационном совещании под председательством прокурора Санкт-Петербурга Андрея Гуришева было озвучено, что в результате профилактических мер и блокировки мессенджеров за последние восемь месяцев зафиксировано снижение киберпреступности более чем на 30%. Однако глава надзорного органа заявил, что ее уровень остается стабильно высоким. «Относительно невысок и показатель раскрываемости – 31%»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особую тревогу, по словам господина Гуришева, вызывает скачкообразная динамика роста преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Особую тревогу, по словам господина Гуришева, вызывает скачкообразная динамика роста преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Господин Гуришев сообщил, что наиболее распространенными видами преступлений, совершаемых с использованием интернета, являются мошенничества, кражи и незаконный оборот наркотиков.

Особую тревогу, по его словам, вызывает скачкообразная динамика роста преступлений, совершаемых несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 лет, а также активное их вовлечение в диверсионно-террористическую деятельность. Так, за отчетный период было совершено почти 13 тысяч преступлений, удельный вес которых от общего числа составил порядка 40%.

Проведенная в преддверии заседания проверка показала, что сложившееся положение дел обусловлено пробелами в обеспечении цифровой, правовой и финансовой грамотности граждан. Также были вскрыты проблемы на стадии регистрации сообщений о преступлениях и при организации оперативно-розыскной деятельности.

Андрей Кучеров