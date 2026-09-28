Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области будут судить заключенного за попытку подкупа сотрудника колонии

Суд в Саратовской области рассмотрит уголовное дело о даче взятки через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В преступлении обвиняют 42-летнего мужчину, отбывающего наказание в колонии, сообщили в СУ СКР по региону.

Саратовского заключенного обвиняют в даче взятки сотруднику ФСИН за телефон в колонию

Саратовского заключенного обвиняют в даче взятки сотруднику ФСИН за телефон в колонию

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

Саратовского заключенного обвиняют в даче взятки сотруднику ФСИН за телефон в колонию

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

По оперативным данным, в июле 2026 года фигурант через посредника передал сотруднику исправительного учреждения взятку в размере 30 тыс. руб. При этом сам обвиняемый находился в штрафном изоляторе. Деньги предназначались за пронос в ИК мобильного телефона и зарядного устройства.

Сотрудник ФСИН от взятки отказался и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили дело в прокуратуру для утверждения обвинения.

Марина Окорокова