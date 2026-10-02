Кремни и кости

Советская доисторическая археология переживает период бурного роста. Русская археология долгое время отставала от западной науки в изучении древнейших культур. К началу XX века в европейской России едва могли насчитываться три-четыре палеолитических стоянки, причем эти стоянки были исследованы совершенно недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Только в последние годы перед европейской войной было совершено замечательное открытие — палеолитической стоянки у села Мезина Черниговской губернии, найденной в устье одного древнего оврага, выходящего в долину Десны.

Главным источником наших сведений об отдаленнейших эпохах человеческого бытия являются места то кратковременного, то более длительного обитания первобытных человеческих групп. В культурных слоях на месте этих стоянок находятся кремневые изделия и кости животных.

В 1923 году в окрестностях села Костенки и Борщева, на берегах Дона, недалеко от Воронежа, началась работа по исследованию пяти палеолитических местонахождений, которые относятся к разному времени верхнего палеолита. Особенно богатая стоянка, обнаруженная возле Супонева, дала большое количество обработанных кремней. По предварительным подсчетам, найдено не менее тысячи, а то и полутора кремневых орудий, а также десятки тысяч кремневых пластин, отходов и кусков сырья, образцов кремневой индустрии. Что касается кости, то были найдены различные изделия из бивня мамонта, костей песца и рога оленя, а также пластинка из слоновой кости, украшенная узорной нарезкой в виде зубчатых линий. Эта находка представляет большой интерес тем, что связывает Супоневское палеолитическое поселение с Мезином с его высоким уровнем геометрических орнаментов. Можно смело утверждать, что работа по изучению Супоневской стоянки явится серьезным вкладом в историю наших знаний о человеке ледникового времени, и ее дальнейшее исследование может еще многое дополнить.

О палеолитических открытиях писал «Гудок» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев