Курица по-китайски

Так считал Конфуций и так считают современные китайские зооархеологи. Большинство их коллег из других стран придерживаются другого мнения, считая, что курица была одомашнена в Юго-Восточной Азии или в Индии, а в Китай попала оттуда много позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Но зооархеологи из Китайской академии наук вот уже почти полвека настойчиво отстаивают свою версию одомашнивания кур. Почему?

Сельхозпрогноз Конфуция

«Пять культур дают богатый урожай, а шесть видов скота процветают»,— гласит китайская мудрость. Восходит она к основному труду Конфуция «Эпоха Вёсен и Осеней» (то есть расцвета и заката династии Восточной Чжоу), написанного им на рубеже VI и V веков, а точнее к комментарию на этот труд Конфуция кого-то из его учеников. Этот комментарий известен как летопись «Цзо чжуань» и датируется тоже V веком до н. э. Там запись под названием «Девятнадцатый год правления князя Си» (641 год до н. э.) гласила, что «в древности шесть видов скота не приносили в жертву вместе».

Про «пять культур» Конфуция давно все было ясно: это рис, просо, гаолян, пшеница и бобы (соя, горох и др.). А вот насчет шести видов такой ясности поначалу не было. Они были перечислены только во II веке н. э. Чжэн Сюанем, философом в Китае не столь знаменитым, как Конфуций, но во времена империи Хань тоже весьма влиятельным писателем и политиком. В своем комментарии к «Цзо чжуань» Чжэнь Сюань писал, что шестью одомашненными животными в Древнем Китае были собака, лошадь, крупный рогатый скот, овца/коза, свинья и курица.

Период империи Хань, во время которой правила династия Лю, вообще был судьбоносным для Китая. Эта империя просуществовала четыре века (202 год до н. э. — 220 год н. э.), дольше любой другой империи в китайской истории. В этот период в единое государство был объединен весь Китай, определены его границы и установлены дипломатические контакты с соседями, а также окончательно сформировалась основная этническая группа китайцев, которую так и называют — хань или ханьцзу и которая сейчас составляет 90% населения Китая.

Главные признаки одомашненного животного

Оценить время одомашнивания того или иного животного даже приблизительно, с точностью до сотен лет,— задача сложная. Наука зооархеология занимается этим уже почти два века, сначала используя морфологические показатели найденных фоссилий животных, а также статистические аномалии в местах их обнаружения, а во второй половине прошлого века дополнив их радиоуглеродным анализом и генетическими методами оценки древней ДНК.

Что касается морфологии домашних животных, то в неволе они не могут так свободно передвигаться, как в дикой природе, а их кормление и все другие их действия контролируются человеком. В итоге в процессе одомашнивания одни животные стали мельче, другие — крупнее своих диких предков. Кроме того, домашним животным свойственны патологии в зубах и костях: искривление зубного ряда, кариес, пародонтит и связанные с ним альвеолярные абсцессы, гипоплазия эмали. Также обычно возникают повреждения на позвонках лошадей и на пястных и плюсневых костях крупного рогатого скота.

Одной из главных целей одомашнивания животных в древности было обеспечение людей мясом. Как правило, после достижения определенного возраста домашние млекопитающие не увеличиваются в размерах и не набирают мышечную массу. Выгоднее кормить молодое животное, чем продолжать выращивать взрослое. Поэтому, если возраст смерти определенного млекопитающего на археологических стоянках постоянно оказывается неестественным, это может быть результатом преднамеренного забоя домашних животных.

Соотношение полов среди домашних млекопитающих на археологических памятниках обычно несбалансированное. Например, в случае со свиньями подавляющее большинство составляют свиноматки или особи с неопределенными половыми признаками, а хряки — в меньшинстве. Такая же история с крупным рогатым скотом. Логично предположить, что, поскольку разведение контролировалось искусственно, намеренное вмешательство человека изменило естественное соотношение полов в популяциях животных в древние времена, что привело к значительным различиям между одомашненными и дикими популяциями.

Что касается еще более древнего натурального хозяйства охотников-собирателей, то относительные пропорции видов и более крупных таксонов животных, обнаруженных в археологических раскопках, во многом зависят от их естественного распространения, сложности их поимки и охотничьих навыков местного населения. Если останки скелетов каких-то видов животных составляют относительно большую долю от всех останков млекопитающих из местной дикой популяции и эта доля со временем увеличивается, это может свидетельствовать о наличии одомашненных животных.

К чисто археологическим феноменам относятся захоронения животных, которые использовались в ритуальных целях, а также обнаружение загонов, в которых содержались животные. Археологи идентифицировали более десяти видов млекопитающих, обнаруженных на раскопках, однако среди животных, с которыми обращались особым образом и намеренно помещали в гробницы или специальные ямы, обычно были собаки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы/козы. Почему древние люди в разных регионах выбирали именно таких животных для погребения? Ученые считают, что это может свидетельствовать об особой связи между людьми и животными, возникшей в процессе их выращивания. Таким образом, захоронения некоторых животных и длительное сохранение этой практики можно считать доказательством одомашнивания.

В корма домашних животных часто входят стебли, листья, кора и шелуха сельскохозяйственных культур, а также пищевые отходы людей. Анализ и сравнение стабильных изотопов углерода и азота в костях животных и человеческих костях, найденных на одном и том же месте, могут служить научным доказательством одомашнивания. Анализ ДНК костей из археологических раскопок по всему миру выявляет родственные связи между одомашненными и дикими млекопитающими из разных регионов и эпох и помогает выстроить несколько генетических линий древних одомашненных видов, что, в свою очередь, помогает понять пути их географического распространения после одомашнивания.

Приоритеты в одомашнивании конфуцианских видов скота

География и хронология одомашнивания животных пока довольно расплывчатая. Например, генетическая дивергенция волка и собаки датируется максимумом последнего оледенения 27 тыс. лет назад. Но об окончательном одомашнивании собак говорит десятикратное увеличение их популяции 15 тыс. лет назад. Иными словами, можно точно сказать, что собака была одомашнена раньше, чем человек перешел к земледелию. Но когда именно и где это произошло, сказать наверняка хотя бы с точностью до тысячелетия затруднительно. Даты и места постоянно меняются по мере получения археологами и генетиками новых данных. На сегодня, например, считается, что собаки, найденные в пещерах Хайонимской террасы поздненатуфийской культуры на севере Израиля (11 тыс. лет до н. э.), были самыми древними в мире собаками, которые входили в шестерку животных Конфуция как пастухи и охранники других одомашненных человеком животных.

Еще более запутанная история с лошадями, которых одомашнили наши предки, разумеется, не в кавалерийских целях, а ради их мяса и кобыльего молока. Если у собак прослеживается пять генетических линий, то у лошадей — 17, больше, чем у других видов домашних животных. Такие линии говорят о том, что либо одомашнивание происходило независимо в разных местах, либо к генотипу домашнего животного многократно добавлялся генотип его родичей, вновь отловленных в дикой природе. Что же касается географии самого первого одомашнивания кобыл, то это была Центральная Азия примерно 5,5 тыс. лет назад. В Китае, в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ, домашние лошади появились не ранее 3 тыс. лет до н. э.

Археологические данные и анализ ДНК показывают, что крупный рогатый скот был одомашнен в Западной Азии и северо-восточной Африке около 10 тыс. лет до н. э. Также довольно авторитетна на сегодня теория независимого его одомашнивания в Индии примерно в то же время. В Китае одомашненный крупный рогатый скот появился на территории современных провинций Ганьсу и Цинхай в центральной части страны приблизительно 4 тыс. лет назад.

Современные исследования показывают, что овцы и козы впервые были одомашнены в горах на юго-западе Ирана около 10 тыс. лет назад. На западе Китая они появились не 5–5,6 лет назад, а затем распространились на восток, на Центральные равнины в бассейне рек Хуанхэ и Хуай, то есть появились в колыбели китайской цивилизации.

Предками свиней были дикие кабаны. Их начали одомашнивать около 12 тыс. лет назад на Ближнем Востоке в бассейне реки Тигр, то есть на территории современных Ирана, Ирака, Турции и Сирии. И примерно в это же время их независимо одомашнили в Китае, что ранее подтверждали археологические находки, а сейчас еще и масштабные исследования ДНК свиней по всему миру, проведенные в первой половине нулевых годов. Более того, этот ДНК-анализ показывает, что в Китае могло быть несколько центров их одомашнивания.

Вопрос места и времени одомашнивания последнего, шестого процветающего вид скота по Конфуцию — курицы — принципиальный и довольно болезненный для китайских ученых. Они готовы согласиться на независимое одомашнивание свиньи за пределами Китая, но для курицы это для них неприемлемо. Возможно потому, что курица действительно сейчас «процветает». Причем так, что дальше, кажется, некуда. Популяция кур составляет больше 20 млрд особей, то есть на каждого человека на планете Земля приходится по три курицы; ежегодно люди выращивают и съедают около 60 млрд кур и полтриллиона куриных яиц. Приоритет в одомашнивании этого вида конфуцианского скота, ныне кормящего все человечество, вполне достойный повод для научного патриотизма китайских зооархеологов.

Что раньше — Индия или Китай

Прямым предком домашних кур была дикая банкивская курица Gallus bankiva, обитавшая в Северной Индии вплоть до Синда на западе и в Гималаях вплоть до высоты 1200 м, в Бирме, на Малайском полуострове, в Индокитае, на Филиппинских островах и на Малайском архипелаге вплоть до Тимора. Об этом писал еще Дарвин в своей книге «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» (1868): «Дикие банкивские куры легко приручаются. <…> Именно вид G. bankiva, который можно приручить, который дает плодовитое потомство при скрещивании с обычными курами, <…> можно с уверенностью считать предком наиболее типичной из одомашненных пород кур. Трудно поверить в то, что другие, ныне неизвестные виды были предками других домашних пород». Мнение Дарвина подтвердили ДНК-анализы, сделанные в наше время: генетический дрейф между банкивской джунглевой курицей и домашними курами разных пород невелик, они и сейчас дают жизнеспособное потомство.

Ранее считалось, что одомашнивание курицы произошло в Индии или Индокитае около 2000 года до н. э. Позднее ученые перенесли этот срок на более ранее время и допускали, что курица могла быть одомашнена ранее в каком-нибудь другом регионе Азии. А в 1988 году в The Journal of Archaeological Science вышла статья с довольно необычным для солидного международного журнала заголовком: «Куры улетели на Север? Новые свидетельства их одомашнивания» (Did chickens go North? New evidence for domestication). Ее авторы Барбара Уэст из отдела зоологии Британского музея и профессор археозоологии Бэнь-Сюн Чжао из пекинского Института археологии Китайской академии общественных наук усомнились в версии первоначального одомашнивания кур в Индии. «Сопоставляя данные 37 местообитаний домашних кур в прошлом, можно сделать вывод, что регион долины Инда больше не может рассматриваться в качестве основного источника одомашнивания домашней птицы»,— писали они. По их данным, домашние куры уже присутствовали в раскопках на неолитической стоянке в китайской провинции Хэбэй (культура Чишань), которой около 8 тыс. лет. Оттуда они позже были завезены в Японию через Корею в период Яёй (примерно 3000 год до н. э.).

«Одомашнивание произошло в Индии гораздо позже (около 2000 года до н. э.) либо самостоятельно, либо в результате распространения из Юго-Восточной Азии,— продолжали авторы статьи.— Основным периодом распространения кур по всей Европе был железный век, но в некоторых районах они уже присутствовали в позднем неолите и раннем бронзовом веке. Мы предполагаем, что самые ранние домашние куры проникли в Европу из Китая через Россию, но доказательства из СССР в настоящее время нам недоступны. Поэтому наши мнения разделились: один из нас (Барбара Уэст) склоняется к маршруту по Шелковому пути, через Туркестан, другой (Бэнь-Сюн Чжао) предпочитает более северный маршрут — через Монголию и оттуда через степь. Только археозоологи из СССР могут дать ответ на этот интригующий вопрос».

Советские зооархеологи ответа на этот вопрос так и не дали, не дали его до сих пор и постсоветские их коллеги. Зато возбудились зооархеологи и генетики из других стран. За прошедшие 38 лет они опубликовали несколько десятков научных статей с аргументами против приоритета Древнего Китая в одомашнивании кур. Но их китайские коллеги продолжают гнуть свое: родина домашней курицы — Китай, допуская, впрочем, независимое одомашнивание курицы в Индокитае и Индии, но гораздо позже.

Всю эту историю в подробностях желающие могут прочитать самостоятельно в статье A Zooarchaeological Study on the Origins of Animal Domestication in Ancient China в журнале Chinese Annals of History of Science and Technology, она свободно доступна в интернете. Заметим только, что весьма забавно видеть, как больше других старались все эти годы опровергнуть китайский приоритет японские ученые, похоже, начисто забыв, откуда в Японии появились куры. Когда и чем закончится история с приоритетом одомашнивания курицы — безоговорочной капитуляцией перед аргументами китайских ученых или мирным договором с уступками обеих сторон,— гадать бесполезно. Это, как говорится, покажет время. Важнее тут другое.

Практически во всем, что касается прошлого науки в Китае, современные историки науки Старого и Нового Света недалеко ушли от Марко Поло. Приоритеты китайских ученых в области изобретения пороха, бронзового литья, ксилографического книгопечатания, воздухоплавания, да и в математике по сравнению с древними шумерами и во многом другом до сих пор продолжают восприниматься ими как забавные артефакты, и не более того. При этом современный Китай член Совета Безопасности ООН, а исследования в области истории науки и техники в КНР стали вполне профессиональными и институционализированными еще при Мао Цзэдуне в 1960-х годах.

Похоже, китайским ученым такое отношение к истории их науки надоело. В 2017 году в КНР вышел первый номер уже упоминавшегося выше журнала «Китайские анналы истории науки и техники», который издает Институт истории естественных наук Китайской академии наук. В нем историки науки, не только китайские, стараются объективно рассматривать достижения китайских ученых прошлого.

У нас, к слову сказать, тоже было такое. В 1944 году Постановлением СНК СССР был создан Институт истории естествознания в составе Отделения истории и философии АН СССР (ныне ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН), и отечественным историкам науки пришлось отстаивать приоритеты в науке и технике не только отца и сына Черепановых, Ползунова и Кулибина, но и Ломоносова, Лобачевского, Менделеева, Бутлерова, Жуковского, Боткина, Сеченова, Яблочкова, Лодыгина, Шухова, Попова и многих других.

Ася Петухова