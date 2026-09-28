Над Кубанью и другими регионами за ночь сбили 254 БПЛА

В ночь на 28 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были сбиты в период с 20:00 27 сентября до 08:00 28 сентября над Саратовской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также несколькими другими регионами.

Как сообщал кубанский оперштаб, в регионе в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на трех предприятиях гражданской инфраструктуры в нескольких районах. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков