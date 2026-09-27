Власти Газы сообщили о гибели семерых человек при ударах Израиля

За последние двое суток в Газе из-за ударов со стороны Израиля погибли семь человек, сообщили в министерстве здравоохранения сектора. Пострадали, по его информации, 38 человек.

Большинство жертв и пострадавших были доставлены из района Шейх-Радван и лагеря Нусейрат, где армия Израиля вела интенсивные обстрелы, передает ТАСС заявление ведомства.

В пятницу Армия обороны Израиля отчиталась о нескольких военных операциях, проведенных в Газе за последнюю неделю. Для ликвидации двух боевиков «Хамаса» было нанесено два точечных удара, заявили в ЦАХАЛ. Также был уничтожен двухкилометровый подземный туннель «Хамаса» в районе «Желтой линии». В армии утверждают, что предпринимают меры по минимизации вреда для гражданского населения.

Ранее план «Совета мира» Дональда Трампа по восстановлению Газы за $2,45 млрд и завершению конфликта оказался под угрозой срыва. «Хамас» отказывается разоружиться отказывается разоружиться, а Израиль отвергает любое взаимодействие с властями сектора.

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