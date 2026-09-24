План есть, а мира нет

«Совет мира» по Газе, учрежденный в январе президентом США Дональдом Трампом, отчитался о подготовке плана восстановления анклава на сумму $2,45 млрд. Однако его реализуемость вызывает большие сомнения. Радикальное движение «Хамас» отказывается разоружиться, что предусмотрено соглашением по урегулированию в Газе, и продолжает контролировать анклав. В этих условиях Израиль отвергает любое взаимодействие с властями сектора. Кроме того, счета «Совета мира» практически пусты, и, учитывая ситуацию в секторе, потенциальные доноры не горят желанием туда вкладываться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Совета мира» Николай Младенов

Фото: Bing Guan / Reuters Генеральный директор «Совета мира» Николай Младенов

Фото: Bing Guan / Reuters

Генеральный директор «Совета мира» Николай Младенов вечером 23 сентября на полях Генассамблеи ООН представил план восстановления сектора Газа. По его словам, запрашиваемые $2,45 млрд пойдут на реализацию 66 проектов, «готовых стартовать в тот момент, когда появятся финансирование и доступ (в анклав.— “Ъ”)». Проекты касаются восстановления жилья, больниц и школ, а также водо- и энергоснабжения.

Представленные предложения — наиболее конкретная и детальная «дорожная карта» того, как именно надо начинать восстанавливать Газу. В течение года этот план разрабатывался представителями 28 стран, входящих в cовет, а также Палестинской национальной администрацией.

Из документов, опубликованных господином Младеновым в соцсети Х, следует, что экономический ущерб, нанесенный сектору Газа войной, оценивается в $35 млрд и на полное восстановление анклава потребуется около $71 млрд, на что может уйти целое десятилетие.

Из $2,45 млрд, предусмотренных планом, рассчитанным на шесть месяцев, около $1 млрд предполагается израсходовать на восстановление инфраструктуры.

Эта цифра включает в себя расчистку завалов, ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов, восстановление больниц и ремонт сильно поврежденной дорожной сети.

На проекты, связанные с безопасностью, уйдет $885 млн, а еще около $275 млн будет выделено на строительство в городе Рафахе базы для размещения миротворческого контингента — Международных сил стабилизации.

План предполагает также создание палестинских полицейских сил и техническую передачу управления пограничными переходами между Газой и Египтом, а также Газой и Израилем палестинскому правительству технократов (Национальному комитету по управлению Газой) — переходному органу управления, который был создан под эгидой «Совета мира».

Как заявил господин Младенов, «план показывает, как создать правительство из ничего, экономику из руин и территорию из катастрофы». Однако на практике реализация перечисленных целей в настоящий момент выглядит практически неосуществимой.

В августе 2026 года правительство Биньямина Нетаньяху отказалось от предложенного президентом США мирного плана по Газе, заявив, что до тех пор, пока «Хамас» не разоружен, Израиль не выведет свои войска из анклава. И хотя правительство Нетаньяху согласилось с отдельными пунктами мирного плана, а «Хамас» на словах согласился сложить оружие, боевые действия малой интенсивности продолжаются, Израиль по-прежнему блокирует анклав, а Кнессет даже не дал разрешения для выезда палестинских полицейских на тренировки в Египет.

27 октября в Израиле состоятся парламентские выборы, и до этого времени уступки по Газе от правительства Нетаньяху ожидать не приходится.

Остаются вопросы и к финансированию плана восстановления. Поначалу, когда президент Трамп объявил о создании «Совета мира», предполагалось, что страны-члены должны внести $1 млрд за право постоянного членства в нем. Таким образом бюджет на восстановление Газы должен был составить $17 млрд. Всемирный банк создал под нужды «Совета мира» трастовый фонд.

Однако в мае этого года газета Financial Times сообщила, что на текущем счету фонда ничего нет, так как партнеры, в том числе ведущие государства Персидского залива, отказались переводить туда деньги из-за строгих правил прозрачности, касающихся источников средств, и аудита Всемирного банка.

Как выяснило издание, вместо этого деньги переводились на коммерческий счет в американский JPMorgan, причем вовсе не в тех объемах, о которых заявлял Дональд Трамп. Марокко тогда перевело $3 млн, ОАЭ — $20 млн, и все эти средства пошли на обеспечение работы офиса генерального директора «Совета мира», зарплаты палестинцам, представительские расходы, но ничего не было потрачено собственно на восстановление Газы.

Реальных денег на счетах «Совета мира» пока нет. Появятся ли необходимые средства или нет, будет, скорее всего, зависеть от того, захотят ли доноры вкладываться в Газу до окончательного урегулирования конфликта.

Ксения Байгарова