Boeing выявила сбой в самолетах 737 Max

Компания Boeing выявила сбой в программном обеспечении самолетов 737 Max, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, эта ошибка может приводить к отказу функции автоматической навигации.

Сбой появился после обновления ПО кабины пилотов и может проявляться, когда экипаж меняет запланированную траекторию полета после ухода на второй круг при посадке. В определенном сценарии пилотам может потребоваться перейти на ручное управление без применения некоторых функций автопилота.

Представители отрасли сообщают, что проблема может создать повышенную нагрузку на экипаж, когда пилоты работают на малой высоте и, возможно, действуют в сложных метеоусловиях. Boeing, авиакомпании и регуляторы сейчас оценивают масштаб сбоя и то, представляет ли он угрозу для безопасности полетов.

Компания предупредила эксплуатантов об ошибке в конце августа. При этом в Boeing заявляют, что она не несет риска для безопасности. «Мы поделились с эксплуатантами информацией, которая подкрепляет существующие инструкции для пилотов по безопасному выходу из подобных ситуаций,— заявили в Boeing.— Наши инженеры работают над обновлением ПО, чтобы полностью устранить проблему».

Сейчас точно неизвестно, сколько именно самолетов летают с неисправными программами на борту. Boeing рекомендовала авиакомпаниям вернуться к более старой версии ПО.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить сотни лайнеров Boeing 737 Max из-за угрозы образования трещин в фюзеляже. Предписание распространяется на модификации Max 8, Max 9 и 737-8200 — в общей сложности под инспекцию попадают 471 самолет в США и еще 1429 машин по всему миру.